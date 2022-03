Glucosa alta: estilo de vida y hábitos saludables para controlar la diabetes

La diabetes se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia.

La alimentación saludable es la piedra angular de una vida sana, sea que una persona padezca diabetes o no. Sin embargo, si hay niveles elevados de glucosa en la sangre, el paciente debe ser muy riguroso con lo que come y las cantidades y horas en las que ingiere las comidas.

La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia, precisa el portal Cuídate Plus.

Por su parte, la insulina es una hormona que se encarga de regular los valores adecuados de glucosa en la sangre. Permite que esta entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su uso sea necesario.

Cuando una persona es diabética requiere tener unos cuidados especiales y unos hábitos de vida que le permitan tener bajo control los niveles de azúcar en su cuerpo. La alimentación y el ejercicio son clave en este proceso.

El instituto de investigaciones Mayo Clinic recomienda que las personas diabéticas, en la medida de lo posible, planifiquen que cada comida incluya una buena mezcla de almidones, frutas y verduras, proteínas y grasas.

De igual manera, es importante coordinar la comida con los medicamentos. Si la alimentación es escasa en relación con las medicinas para la diabetes, especialmente la insulina, se puede presentar una peligrosa baja de glucosa en la sangre (hipoglucemia); pero el exceso de alimentos puede ocasionar el efecto contrario y hacer que el nivel de glucosa en la sangre suba demasiado (hiperglucemia).

Ante esta sensibilidad en el manejo de las comidas, lo mejor es consultar con el médico para determinar la dieta a seguir, las cantidades y los horarios indicados para consumir los alimentos.

Evitar bebidas azucaradas

Las bebidas endulzadas con azúcar tienden a ser altas en calorías y ofrecen poca nutrición. Y como hacen que la glucosa en la sangre suba rápidamente, es mejor evitar este tipo de bebidas y reemplazarlas por agua pura.

De acuerdo con los especialistas, la excepción es si se experimenta un nivel bajo de glucosa en la sangre. Las bebidas endulzadas con azúcar, como los refrescos, los jugos y las bebidas deportivas, pueden utilizarse como un tratamiento eficaz para elevar rápidamente el nivel de glucosa en la sangre cuando está demasiado bajo.

Otro aspecto determinante de la alimentación es aprender a contar los carbohidratos, que suelen ser los que más influyen en los niveles de glucosa en la sangre. En el caso de las personas que usan insulina a la hora de comer, es importante conocer la cantidad de carbohidratos que hay en los alimentos, para poder obtener la dosis de insulina adecuada.

Aprender qué tamaño de porción es apropiado para cada tipo de alimento es importante. Si es necesario, se deben usar tazas medidoras o una balanza para garantizar el tamaño adecuado de la porción y un conteo exacto de carbohidratos.

La importancia del ejercicio

La actividad física es otro aspecto importante en el plan de control de la diabetes. Cuando una persona practica ejercicio, sus músculos utilizan el azúcar para obtener energía. A esto se suma que la actividad física regular también ayuda al cuerpo a usar la insulina de manera más eficiente.

Estos factores trabajan juntos para reducir el nivel de glucosa en la sangre. Sean actividades fuertes como las desarrolladas en un gimnasio o cuando se sale a trotar o livianas, como las tareas domésticas, la jardinería o estar de pie durante largos periodos, pueden mejorar el nivel de glucosa. Por ello es importante establecer una rutina de ejercicios y prestar atención a las señales de advertencia de glucosa baja en la sangre, como sentirse tembloroso, débil, cansado, hambriento, aturdido, irritable, ansioso o confundido.

Mantenerse hidratado mientras se hace ejercicio también es favorable para regular el azúcar. Siempre es recomendable tener disponible un dulce pequeño para consumirlo en caso de que la glucosa baje demasiado.

Si una persona usa insulina podría necesitar menos dosis antes de hacer ejercicio y controlar el nivel de glucosa en la sangre cuidadosamente durante varias horas después de una actividad intensa, ya que algunas veces se puede presentar una hipoglucemia retrasada.

La revista Diabetes destaca otro aspecto clave en los pacientes diabéticos. Dado que tienen mayor riesgo de infecciones, es importante tener una buena higiene, para evitar riesgo de múltiples patologías. Con los años la enfermedad debilita la circulación y la defensa de los tejidos que forma la piel, por eso es imprescindible el baño diario y secarse con delicadeza.