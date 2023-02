Hemorroides por diarrea: el remedio natural que ayuda a aliviarlas

Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas o inflamadas alrededor del ano o la parte inferior del recto. Existen dos tipos: hemorroides externas, las que se forman debajo de la piel alrededor del ano; y hemorroides internas, que se forman en el revestimiento del ano y el recto inferior.

Normalmente, las internas se localizan entre 2 y 4 cm por encima de la apertura de la cola y son el tipo más frecuente. Las externas aparecen en el borde exterior del ano, según el portal especializado en salud, MedlinePlus.

De acuerdo con los especialistas de la Clínica Mayo, la mejor manera de prevenirlas es mantener las deposiciones blandas para que pasen fácilmente. Por esta razón, una dieta rica en fibra será fundamental para lograr esto, así como, para aliviar los síntomas. Se recomienda también la visita periódica al médico si los síntomas se mantienen. Además pueden funcionar algunos remedios caseros.

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) recomiendan en concreto un consumo de 25 a 35 gramos de fibra de diferentes nutrientes.

Aloe vera para las hemorroides

En un artículo publicado en PubMed por el Institute for Quality and Efficiency in Health Care, en el que se recogían medidas para aliviar las hemorroides, se recomendaban las cremas con aloe vera. Según esa institución, esta planta puede ayudar de la siguiente manera:

Aliviar el picor y la incomodidad.

Reducir la inflamación. Actúa de manera directa sobre el tejido y sobre la piel. Así logra reducir el padecimiento, el malestar y también ayuda a regenerar esa zona tan inflamada.

Calmar el dolor.

El aloe vera ayuda a aliviar el picor y la incomodidad de las hemorroides. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Bebida de aloe vera

Se puede complementar su consumo con la aplicación del gel. La idea es aliviar por dentro y por fuera. De hecho, el gel actuará en las hemorroides y la bebida cuidará los intestinos.

Ingredientes:

Medio vaso de agua (100 ml).

Una cucharada de gel de aloe vera (15 g).

Una manzana verde.

Preparación:

En primer lugar, licuar la manzana junto al medio vaso de agua.

Una vez lista, ponerla en un cuenco en el fuego y añadir esa cucharada de aloe vera. La idea es que se diluya y se mezcle bien esta bebida natural y tan sana.

Una vez esté homogeneizado, retirar del fuego.

Se puede incluir esta bebida en el desayuno para empezar bien la mañana. Es importante beberla tibia, es decir, no tiene que estar ni muy caliente ni tampoco fría.

Gel de aloe

Es importante resaltar que se utilizará la ayuda de un copito de algodón como el que se usa para los oídos.

Ingredientes:

Una cucharada de gel de aloe vera o sábila (15 g).

Dos gotas de aceite esencial (se recomienda el de lavanda o el de ciprés por su poder antiinflamatorio).

Preparación:

Para empezar sacar con cuidado de no hacerse daño, una cucharada de gel del interior de la planta.

Después, dejar caer dos gotas del aceite esencial que se haya elegido.

A continuación, mezclar bien con una cuchara y ponerlo en el refrigerador una media hora.

Es importante tener en cuenta que debe estar fresco cuando se aplique. Esto se hará con un copito de algodón.

El procedimiento es simple: se introduce con suavidad por el recto para llegar a las hemorroides. Se puede repetir este procedimiento unas 4 veces al día. Al cabo de una semana te sentirás mucho mejor.

Otros remedios caseros para las hemorroides

Jugo de repollo y apio

Ingredientes:

1/4 de repollo o col pequeño.

2 ramas de apio.

Preparación:

Lavar el repollo y el apio con abundante agua y luego colocar en la licuadora.

Licuar por unos instantes.

Se recomienda tomar un vaso al día por la mañana.

Papa

La papa es un buena para las hemorroides gracias a sus propiedades y es un gran aliado para reducir notablemente la sensación de ardor y también la inflamación de la zona, según el diario El Español, en su sección de salud.

Preparación:

Rayar una papa y envolverla en un pañuelo de papel de varias capas, formando como una “bolsita”.

Para conseguir una buena sensación de alivio, se debe aplicar en la zona afectada varias veces al día.

Si antes de rallar la patata, se mete en la nevera, el frío también tendrá un efecto calmante en la zona afectada.

No hace falta usar una papa de tamaño grande, con una pequeña será suficiente.

Hay que tener en cuenta que la zona a aplicar no suele ser grande.

Con este remedio casero, las personas que tienen este problema verán cómo se reducen sus síntomas en poco tiempo.

La papa es un buena para las hemorroides gracias a sus propiedades y es un gran aliado para reducir notablemente la sensación de ardor - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Jugo de papaya, manzana y linaza

Ingredientes:

1 porción de papaya.

2 cucharadas de linaza.

1/2 manzana.

Miel.

2 vasos agua.

Preparación: