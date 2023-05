Hígado graso: la infusión natural que ayuda a limpiarlo, así se prepara

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es un tipo de hígado graso que no está relacionada con el consumo de alcohol y existen dos tipos: el hígado graso simple y la esteatosis hepática.

El hígado es uno de los órganos que más se ve afectado cuando se mantiene una mala dieta alimenticia, en la que se abusa del consumo de productos cargados de grasas dañinas. Cuando se tiene este tipo de hábitos pocos saludables, suelen aparecer afecciones como el hígado graso, que tiene dos tipos principales: el hígado graso no alcohólico y el hígado graso por alcohol, también denominado esteatosis hepática alcohólica.

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la enfermedad del hígado graso no alcohólico es un tipo de hígado graso que no está relacionada con el consumo de alcohol y existen dos tipos, el hígado graso simple y la esteatosis hepática no alcohólica. En cuanto al hígado graso por alcohol, como su nombre lo indica, es causado el alto consumo de alcohol.

“En general, tanto la enfermedad de hígado graso como la enfermedad del hígado graso por alcohol son afecciones silenciosas que tienen pocos o ningún síntoma. Si presenta síntomas, puede sentirse cansado o tener molestias en el lado superior derecho del abdomen”, señala Medline Plus.

En cuanto al tratamiento médico, los especialistas en salud aconsejan modifican algunos hábitos de vida poco saludables con el fin de bajar de peso y mantener a raya la salud del hígado. Cabe mencionar que hasta el momento no hay medicamentos que hayan sido aprobados para tratar el hígado graso, por lo que la medicina tradicional es una opción para poder reducir el impacto que tiene esta enfermedad.

El hígado graso es una enfermedad silenciosa a la que se debe prestar atención para evitar complicaciones mayores. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo anterior, la revista Mejor con Salud destaca las propiedades de algunas infusiones naturales, entre ellas, la infusión de menta y boldo. Como tal, las propiedades digestivas de las hojas de boldo y menta, hace que se reduzca en gran medida las grasas que se acumulan en el hígado. De hecho, un estudio de la Universidad King Khalid (Arabia Saudí), destaca las capacidades hepatoprotectoras de estas dos plantas, que a su vez contienen sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que protegen las células para reducir el riesgo de patologías más graves.

¿Cómo preparar la infusión de menta y boldo?

Ingredientes

Un vaso de agua

1 cucharadita de hojas de menta

1 cucharada de hojas de boldo

Preparación:

En primer lugar, se debe hervir la taza de agua. Cuando esté en su punto de ebullición, agregar las plantas.

Después, reducir el fuego al mínimo y déjalo durante 2 minutos.

Finalmente, espera que repose otros 10 minutos y filtrar para su posterior consumo.

Lo ideal es ingerir una taza de infusión en ayunas, durante 3 semanas.

Infusión de menta y boldo para la salud del hígado. - Foto: Getty Images

Además de esta saludable bebida, el agua de uvas pasas también es ideal para combatir el hígado graso, según indica el sitio web Salud 180. A continuación se detalla su preparación:

Ingredientes:

150 g de uvas pasas.

2 tazas de agua.

Procedimiento:

Poner a hervir el agua y cuando esté hirviendo, agregar las pasas y dejar la mezcla a fuego lento por 20 minutos.

Dejarla reposar durante toda la noche para que desprenda las propiedades.

Al día siguiente, beberla por lo menos 30 minutos antes del desayuno.

Uvas pasas - Foto: Getty Images

Pero, ¿por qué las uvas pasas son apropiadas para aliviar el hígado graso? La razón es simple, estos alimentos promueven la secreción biliar y la de los jugos gástricos, por lo que son ideales para expulsar toxinas. También ayudan al hígado al eliminar el colesterol y los triglicéridos en la sangre.

Más beneficios de las uvas pasas

La plataforma digital Consalud menciona otros beneficios de estos alimentos tan populares:

1. Mejora el tránsito intestinal.

2. Es un diurético natural, por lo que elimina los líquidos que el cuerpo no necesita.

3. “Son muy usadas en las dietas de deportistas por su gran contenido en fibra y demás nutrientes, en especial potasio, que ayuda a prevenir y evitar calambres”.

4. También son muy implementadas en las dietas para perder peso de forma rápida, al acumular un alto índice de propiedades nutritivas y un enorme efecto saciante, disminuye la innecesaria ingesta de alimento posterior.