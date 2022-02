Horóscopo semanal del 21 al 27 de febrero: predicciones en dinero y amor

La astrología ha intentado determinar, desde tiempos remotos, el poder e influencia que el movimiento de los astros tiene en cada una de las personas.

A lo que se aspira con la astrología es a que el ser humano desarrolle sus mejores adaptaciones a los ciclos naturales del universo. Actualmente, esta disciplina no pretende predecir lo que sucederá en una situación determinada, sino que centra al ser humano en la búsqueda de la transformación personal, tomando en consideración los fenómenos naturales.

Por ello, diversos estudiosos del tema, cada mes, semana o incluso día, lanzan predicciones para los signos en amor, salud, dinero, trabajo y economía.

El portal de tarotismo Horoscopos365 reseña cuáles serán las predicciones del 31 de enero al 6 de febrero.

Aries

La semana comenzará con buena economía pues los ingresos seguirán llegando sin que toque hacer grandes esfuerzo por ir a buscarlos. En cuanto al amor, se aumentará el atractivo físico, por lo que puede ayudar a encontrar una vida social más intensa.

Tauro

Se está viviendo un periodo de expansión en el área profesional, sin embargo, la envidia de quienes se encuentren alrededor, podría ocasionar algunos problemas.

Esta semana podría darse un reencuentro con un amor del pasado y la superación de un conflicto con alguien que no es muy querido.

Géminis

Será una semana importante para las finanzas pues los ingresos llegarán con mayor facilidad. Se debe aprovechar esta etapa para guardar dinero cuando los tiempos cambien.

La casa de la sexualidad se encuentra rigiendo poderosamente, por lo que el libido se aumentará y se experimentarán nuevas sensaciones.

Cáncer

Se podrán abordar proyectos laborales con mayor tranquilidad y sin la presión de tener que sobresalir por encima de los demás. Nuevos amigos entrarán a formar parte del círculo social más cercano y aportarán alegría y bienestar emocional.

La vida amorosa de Cáncer seguirá siendo muy satisfactoria e intensa.

Leo

Es posible que durante la próxima semana surjan algunos conflictos y tensiones con la pareja, la familia o socios por la gestión de los recursos que se comparten con ellos. Sin embargo, la crisis durará poco.

Así mismo, los nativos del signo que mantengan una relación amorosa desde hace tiempo deben mostrarse más pacientes y mantener la calma en todo momento.

Virgo

Es posible que durante los próximos días se note una pequeña desaceleración en la llegada de ingresos, pero se solucionará fácilmente si se planifican bien los gastos.

Debido a que el estado de ánimo puede verse irascible esta semana, las discusiones de pareja no favorecerán la comunicación. Conviene reflexionar sobre lo que en realidad se quiere en la vida amorosa.

Libra

Habrá mucha actividad alrededor del trabajo o profesión y, si aún no se ha encontrado ese empleo que de ensueño, se tendrán muchas posibilidades de hacerlo durante la próxima semana.

Algunos libra se plantearán un cambio en sus hábitos de vida, una renovación de sus costumbres, tanto en la alimentación, actividades deportivas, programa de ejercicios o cuidados en su imagen.

Escorpio

El ambiente en el lugar de trabajo será mucho más relajado. Además, la economía irá mejorando a medida que avance la semana. Es posible que esta semana las citas románticas no salgan como se desea. Para quienes tienen pareja, deben tener cuidado con las discusiones o conflictos.

Sagitario

Las gestiones para conseguir aumentar los ingresos darán sus frutos y en los próximos días se verán los resultados. Por otro lado, seguirá la tendencia a los conflictos y discrepancias con la pareja.

Si se está soltero, llegarán las dudas sobre la vida amorosa, sobre qué camino seguir, si retomar una antigua relación o darla por terminada definitivamente.

Capricornio

Los regidos bajo este signo deben evitar involucrarse en chismes y comentarios malintencionados en el lugar de trabajo. Aunque el dinero llegará con facilidad, se deben tomar precauciones a la hora de gastar.

Los solteros tendrán la posibilidad de iniciar una relación con alguien muy especial y poco convencional.

Acuario

Los acuario no deben dejarse llevar por impulsos o corazonadas. Por ello, es mejor asesorarse en algunos aspectos para no cometer errores. En las relaciones, es necesario tener en cuenta las necesidades del otro para que no surjan tensiones.

Piscis

En el terreno laboral, se podrán liderar aquellos proyectos en los que se pueda demostrar capacidad e innovación. Para algunos piscis será importante asumir sus sentimientos de una vez por todas y dejar de ocultarlos.