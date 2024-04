La especia con antioxidantes que ayuda a controlar el colesterol y la glucosa en la sangre de forma natural

Control de lípidos

El estudio titulado “ Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes ”, concluye que la ingesta de uno, tres o seis gramos de esta especia por día reduce la glucosa sérica, los triglicéridos, el colesterol LDL y el colesterol total en personas que padecen de diabetes tipo 2.

Contribuye a regular el azúcar

El estudio “The glycaemic outcomes of cinnamon, a review of the experimental evidence and clinical trials”, concluyó que la “canela tiene el potencial de ser una terapia complementaria útil en la disciplina de la medicina integrativa para el control de la diabetes tipo 2″.