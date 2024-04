La especia que reduce la migraña y mejora la salud gastrointestinal

De acuerdo con el estudio “The efficacy of ginger for the treatment of migraine: A meta-analysis of randomized controlled studies”, en el análisis realizado las personas que recibieron un tratamiento con jengibre, se evidenció una notable disminución en el dolor después de dos horas de consumo. Otro de los resultados fue que la incidencia de náuseas y vómitos fue menor en el grupo tratado con jengibre que en el grupo de control.