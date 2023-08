La fruta barata que regula la presión arterial

Esta silenciosa patología puede provocar ataques cardíacos y derrames cerebrales, entre otros episodios que cuando se dejan ver, ya han causado problemas serios en el organismo, debido a que no tiene síntomas evidentes y a que la mayoría de las personas desconocen que la padecen.

Para las personas que no lo saben, el corazón late cerca de 200.000 veces al día. Una acción de la que muchos no son conscientes, pero sin la cual no podrían vivir. Cada latido impulsa la sangre por las venas y hace que llegue a todo el cuerpo.