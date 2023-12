La fruta que cuida la salud del corazón y ayuda a controlar la presión arterial

Los consumidores tienen múltiples opciones para incluir en la alimentación y una de las recomendadas para prevenir afecciones del corazón es la papaya. Un estudio titulado: “A review on medicinal properties of Carica papaya Linn”, publicado en Asian Pacific Journal of Tropical Disease, indica que las bondades de esta fruta para el cuerpo están relacionados con su alto contenido de vitamina A, B y C, enzimas proteolíticas como la papaína y la quimopapaína que tienen propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas.