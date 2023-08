La fruta que disminuye el colesterol y favorece la salud cardiovascular

“El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita. El colesterol también se encuentra en alimentos de origen animal, como yemas de huevo, carne y queso” , explica Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La enfermedad de las arterias coronarias afecta en gran medida la salud del sistema cardiovascular, ya que, el bloqueo de las mismas arterias dificulta el flujo de sangre al corazón, lo cual puede terminar ocasionando un infarto o un accidente cerebrovascular. A su vez, estos ataques, si no se atienden con prontitud, pueden causar la muerte.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existe una fruta en particular que ayuda a disminuir los niveles del colesterol en la sangre y a mejorar la salud cardiovascular. Se trata del pomelo o toronja , como también se le conoce. Pertenece a la familia de los cítricos.

“Algunas de sus principales características lo convierten en un aliado perfecto para reducir el colesterol LDL. Así lo demuestra un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, que asegura que tomar un pomelo rojo al día puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Este efecto beneficioso se debe, principalmente, a su contenido en antioxidantes, como la vitamina C, los cuales previenen la oxidación del colesterol LDL y, por consiguiente, se reduce el riesgo de aterosclerosis”, afirma el portal Mundo Deportivo.