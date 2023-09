La fruta que empeora el hígado graso

Al igual que otros órganos, se ve afectado por enfermedades como la hepatitis, el cáncer, el hígado graso alcohólico y el no alcohólico. Por lo cual, para reducir el riesgo de cualquier afección es importante mantener una dieta balanceada, una actividad física regular y limitar el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas.

Hígado graso

Hígado graso no alcohólico

Esta afección se debe a algún daño en las estructuras hepáticas, o quizá, a una inflamación. Si se considera hígado graso simple, no necesariamente tiene complicaciones sobre la salud; cosa que no ocurre con la esteatosis hepática no alcohólica, que se debe a la hinchazón del hígado, que puede ser provocada por cirrosis o cáncer, debido a la cicatrización.