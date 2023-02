La infusión altamente efectiva que sirve para aplanar el vientre

El 2023 apenas inicia y aún es temprano para dejar atrás el propósito de lograr el cuerpo deseado, sin embargo, reducir esos kilos de más en el abdomen es una tarea que no es del todo fácil, por eso es importante tener aliados para alcanzar el objetivo.

Uno de ellos es la salvia, planta aromática que es de gran conocimiento para las abuelas y que tiene un efecto recuperador cuando de aliviar dolores menstruales se trata. No obstante, no es la única función que puede llegar a cumplir en el cuerpo, pues sus hojas también contienen propiedades antiinflamatorias, diuréticas y calmantes.

Té de salvia - Foto: Getty Images

Centrados nuevamente en el objetivo de aplanar el vientre, la razón por la que la mencionada planta es una ayuda para esto es porque hace parte de los alimentos que tienen beneficios diuréticos, depurativas y desintoxicantes. Pero no solo eso, también sus hojas disuelven las grasas, reducen la hinchazón y combaten el estreñimiento, lo que lo hace un aliado muy importante a la hora de alcanzar el vientre sin grasa.

La mejor manera de sacarle todo el provecho a la salvia es realizando una infusión. Para esto, hay que tener los siguientes ingredientes:

250 ml de agua caliente.

8 hojas de salvia.

Jugo de 1 limón.

2 cucharaditas de miel.

Una vez teniendo los componentes, resta con llevar el agua a ebullición y dejar las hojas de salvia adentro del agua por unos 8 minutos. Al terminar esta parte, ya se pueden incorporar limón y miel para beber caliente.

Esta bebida debe ser tomada 3 veces al día, una por la mañana antes del desayuno y luego en la previa de las otras dos comidas del día, almuerzo y cena. Se recomienda tomarla por una semana al mes y ver cómo de a poco el vientre va logrando el aplanamiento esperado.

Alimentos que impiden aplanar el abdomen

El uso de prendas ajustadas puede causar serias complicaciones de salud. - Foto: Getty Images

1. Salsas

Mejor con Salud, a través de un artículo revisado por el médico, Carlos Ávila, señala que las salsas tienen un alto contenido en calorías que impiden bajar de peso, pues al ser aditivas también inhiben en los objetivos trazados para marcar el abdomen.

Por lo que recomienda preparar estos aderezos con ingredientes orgánicos, que no solo brindan un sabor diferente a las comidas, sino un beneficio al cuerpo.

2. Carnes embutidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualiza que las carnes rojas tienen una relación con el cáncer colorrectal, incluyendo así las carnes procesadas como el jamón, las salchichas, que son conocidas como embutidos.

¿Pero por qué no permiten aplanar el abdomen? Según el sitio web, estos alimentos dificultan los procesos metabólicos en los que se encuentra el control de peso. Incluso precisa que el sodio que contienen, inciden en la inflamación del cuerpo, y la retención de los líquidos.

Trozo de mortadela de cerdo cruda entera en una tabla de cortar con algunas rebanadas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Pan

Entre tanto, dentro de los productos que son predilectos para algunas personas, pero son perjudiciales para la salud en su alto consumo, se encuentra el pan blanco, que según el portal Tua Saúde es un alimento que tiene un bajo contenido en fibras, por lo que ayuda en el aumento de peso, ya que no tiene un efecto de saciedad como otros alimentos, por ejemplo, la papa o la avena.

Lo anterior no quiere decir que no se pueda consumir pan, sino que una alta ingesta no trae beneficios. Sin embargo, existen otros tipos de pan que pueden ser opcionales, como el de avena o el de centeno, todo con el objetivo de adelgazar y estilizar el abdomen.