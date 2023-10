La infusión que desacelera el envejecimiento y controla el estrés

Frente a esto, un estudio denominado ‘Valerian for Sleep: A Systematic Review and Meta-Analysis’ de The American Journal of Medicine, señala que esta poderosa infusión ayuda a mejorar la calidad de sueño, por lo que hará que el cuerpo se relaje aún más y pueda mantenerse activo de forma positiva al día siguientes. Aunque ya existen estudios científicos al respecto, las evidencias de ello son limitadas, por lo que se requieren más estudios.