La oración al Señor de los Milagros para conseguir empleo

Existen diferentes creencias y religiones en el mundo. Una de ellas y una de las más conocidas es la religión católica. De acuerdo con cifras publicadas en el 2021 por el Vaticano (institución católica) esta iglesia o religión tiene alrededor de 1.340 millones de feligreses en el mundo.

Quienes pertenecen a esta comunidad ofrecen y realizan diversas oraciones según sus intenciones o sus deseos. En el caso de las personas que son desempleados o necesitan un mejor empleo, pueden rezar a su dios o a diferentes santos en los que creen.

Por ejemplo, el sitio web Divina oración reseña una oración específica al señor de los milagros para pedir por ayuda económica y conseguir un empleo. A continuación, el texto para rezarlo:

Querido Señor Milagroso, vengo a ti como mi primera y última opción para buscar ayuda. Sabes que necesito un trabajo, tanto que mi vida está estancada sin ingresos.

Por favor, concédeme un trabajo permanente que me ayude a cuidar de mí mismo, mi familia, mis necesidades y cubrir mis deudas. Ayuda a tu hijo que necesita un trabajo permanente y buenas finanzas. Te pido todo lo anterior en el poderoso nombres del señor milagroso. Amén.

Consagración al señor de los milagros

La Basílica menor del Señor de los Milagros indica en su portal web cuál es la oración para consagrarse a este santo:

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has concedido.

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías.

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén.

Otras oraciones para rezar

Las personas que profesan la religión católica pueden encontrar en el sitio web del vaticano, entidad importante y reconocida en esta religión, varias oraciones dirigidas a diferentes santos de esta Iglesia.

Algunas son conocidas por su antigüedad y otras son lideradas o pronunciadas por el papa, el máximo líder de esta comunidad espiritual.

Oración a la sagrada familia

Jesús, María y José

en vosotros contemplamos

el esplendor del verdadero amor,

a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,

que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división;

que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,

haz tomar conciencia a todos

del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,

escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

(Papa Francisco, Amoris Laetitia, 325)

Rosario

El rosario es una de los rezos más conocidos de la religión católica. Según explica el portal web de Opus Dei, institución mundial de la Iglesia Católica, este rezo es una oración tradicional de esta comunidad espiritual que tiene como propósito honrar a la virgen María, la madre de Jesús (hijo de Dios).

Misterios gozosos

(lunes y sábado)

1. La encarnación del Hijo de Dios.

2. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel.

3. El nacimiento del Hijo de Dios.

4. La Presentación de Jesús en el templo.

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.

Misterios luminosos (jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.

4. La Transfiguración.

5. La Institución de la Eucaristía.

Misterios dolorosos (martes y viernes)

1. La Oración de Jesús en el Huerto.

2. La Flagelación del Señor.

3. La Coronación de espinas.

4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario.

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

Misterios gloriosos (miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Hijo de Dios.

2. La Ascensión del Señor a los Cielos.

3. La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.

5. La Coronación de la Santísima Virgen como Reina de Cielos y Tierra.

Concede a tus fieles, Señor Dios nuestro, que gocen siempre de la salud del cuerpo y del alma. Por la gloriosa intercesión de María Santísima, siempre Virgen, sálvanos de los males que ahora nos afligen, y condúcenos a la alegría eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.