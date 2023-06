La planta medicinal que ayuda a controlar la diabetes, combate la osteoporosis y baja la presión arterial

- Foto: Toronto Star via Getty Images

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, el azúcar en la sangre, también denominado glucosa, proviene de los alimentos que la persona consume en su día a día y se convierte en su principal fuente de energía.

La enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en la sangre es la diabetes. No obstante, una persona que no padezca esta afección también puede tener problemas de salud si los niveles de azúcar en su sangre son muy bajos o muy altos. En este sentido, es importante mantener hábitos saludables, como una dieta balanceada y ejercicio, para regular la glucosa.

La medicina alternativa ofrece algunas opciones naturales para mantener bajo control los niveles de glucosa en sangre. No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada en un cien por ciento.

Dicho esto, antes de acudir a cualquier tratamiento natural, es recomendable consultar con un profesional de la salud para contar con acompañamiento especializado.

La jícama, también llamada nabo mexicano, es una planta a la que se le atribuyen numerosos beneficios para la salud. Por ejemplo, se trata de un alimento ideal para las personas diabéticas, pues su índice glucémico es muy bajo.

El Gobierno de México, en su sitio web, recoge las propiedades nutricionales de la jícama, dentro de las cuales destaca su alto contenido de agua (86 a 90 %), vitamina C, calcio, fósforo, potasio, hierro, así como trazas de proteína y de lípidos.

La jícama tiene un sabor dulce que proviene de la oligo-fructosa, “que no lo metaboliza el organismo humano y resulta ideal para consumo de los diabéticos”.

“La jícama es cultivada en climas cálidos de Centroamérica, el Caribe, las regiones de las montañas de los Andes y el sur de Asia. Es baja en calorías, pero alta en otros nutrientes vitales”, destaca la fuente consultada.

Jícama para combatir la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos, volviéndolos frágiles y fáciles de quebrar, sobre todo en la zona de la cadera, la espina vertebral y las muñecas.

El servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos menciona que cualquier persona puede desarrollar osteoporosis, aunque es más común en mujeres adultas mayores. Otros factores de riesgo incluyen: el envejecimiento, ser de talla pequeña y delgada, antecedentes familiares de osteoporosis, tomar ciertos medicamentos y tener baja densidad ósea.

De acuerdo con el artículo publicado en el portal del gobierno mexicano, la jícama provee un cuarto de lo que se necesita diariamente en fibra por ración, además, promueve la salud ósea al mejorar la absorción de calcio proveniente de otros alimentos, protegiendo así contra la osteoporosis.

En ese orden de ideas, el consumo de jícama debe ser complementado con alimentos ricos en calcio para así potenciar la absorción de este nutriente y beneficiar la salud ósea.

Regula la presión arterial

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. Cuando esta fuerza está por encima de los valores normales y saludables, se configura un caso de hipertensión.

“Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud”, advierte MedlinePlus.

Precisamente, otra de las cualidades que se le atribuyen a la jícama tiene que ver con sus beneficios a la hora de regular la presión arterial. Este tubérculo contiene cantidades sanas de potasio, de manera que promueve la salud cardiaca.

“Los vegetales y las frutas altas en potasio están relacionadas con el descenso de riesgos de enfermedad cardiaca”, anota el citado portal.

Finalmente, es importante tener presente que el consumo de jícama por sí solo no sanará milagrosamente a las personas de las afecciones descritas en este artículo. Se recomienda acompañar su ingesta con otros hábitos de vida saludable, así como acudir al médico para contar con un tratamiento profesional.