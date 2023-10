La semilla energética que favorece el control hormonal y mejora la salud cardiovascular

Favorece el control hormonal

De acuerdo con un estudio publicado por The American Journal of Clinical Nutrition , los fitoestrógenos, compuestos químicos similares a los estrógenos que contiene la linaza, pueden contribuir a equiparar la carga hormonal, razón por la cual podría ser beneficioso para la prevención de enfermedades crónicas.

Cuida la salud cardiovascular

Un estudio publicado en The Canadian Journal of Cardiology, indica que los ácidos grasos omega 3 pueden llegar a tener efectos positivos en la prevención de enfermedades cardiovasculares. No obstante, es importante mencionar que estos pueden ser efectivos si su consumo está acompañado con una buena alimentación y otros hábitos saludables.