La verdad sobre depilarse el vello púbico: ¿es malo para la salud?

Hay muchos rumores sobre la depilación o no de la zona íntima.

El vello público cumple la función de proteger la zona genital ante posibles bacterias o amenazas del exterior. Por lo tanto, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones cuando esa zona se depila.

Existen muchos debates sobre la depilación, lo cual genera algunas dudas en las personas. Hay varias opiniones, tales como si es necesario cortar todo el vello o no. Mejor con Salud responde ante estas dudas.

Por un lado, el portal de salud enumera las funciones que cumple el vello. La primera es que crea una barrera que evita que las bacterias o virus exteriores provoquen infecciones o enfermedades. También permite que los órganos genitales estén bajo una temperatura agradable, lo cual implica que se mantenga en condiciones normales para su funcionamiento.

Adicionalmente, retiene el aroma personal (feromonas) que transmiten las señales sexuales para estimular el líbido. La última función es que previene la irritación de la zona genital durante el acto sexual, dado que evita que el roce cause enrojecimiento e incomodidad.

La ropa interior también protege la zona íntima, pero no es igual que el vello. - Foto: Getty Images

En ese orden de ideas, Mejor con Salud expone las razones para no depilarse esa zona. El principal motivo es que eliminar el vello inflama e irrita los folículos pilosos, aparte de dejar heridas abiertas que terminan siendo molestas y dolorosas. La depilación constante causa que los vellos que se desarrollen después estén encarnados.

También se puede ocasionar una afección dérmica. La psoriaris o los eccemas aumentan su posibilidad de aparición. Estas condiciones son enfermedades inflamatorias de carácter crónico, las cuales provocan enrojecimiento, escamas plateadas e irritación cutánea. La mayoría de pacientes con esto presentan parches gruesos y bien definidos que incomodan y son dañinos para la piel.

Una mala depilación genera dolor en la zona íntima, además de aumentar la posibilidad de padecer infecciones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro factor negativo de la depilación al cero, en especial con el procedimiento de cera caliente, es la proliferación de las bacterias en el área pubis. Los poros tienden a debilitarse y tomar un tono rojizo, lo cual al mezclarse con la humedad de la zona, genera que microorganismos negativos se procreen con facilidad.

El depilarse con constancia aquel lugar aumenta la posibilidad de padecer herpes y HPV. El estudio Shaving Or Waxing Pubic Hair Increases Risk Of Viral Infection realizado por Medial News Today expone que las personas con esa área íntima rasurada son más propensar a padecer enfermedades genitales. Cuando se depilan y, por consecuencia, causan heridas exponen al organismo a contraer estas condiciones.

Por otro lado, el virus del papiloma humano puede proliferarse de forma acelerada. Esta enfermedad se transmite de diversas maneras sin que una persona se entere. La depilación al cero implica que esta condición se desarrolle con mayor facilidad.

Además de las infecciones y complicaciones de salud, la zona íntima mal depilada connota en el desarrollo social de la persona. - Foto: Archivo SEMANA

Mejor con Salud reitera que al decidir depilar esa zona con frecuencia, un motivo no debe ser moda. “No hay que olvidar que este tipo de depilación es una tendencia entre las mujeres y que ofrece trabajo a muchas clínicas. Sin embargo, no hay que hacerlo solo por moda o porque crees que si las demás lo hacen tú también deberías”, explica el portal especializado en salud.

No obstante, tampoco es del todo negativo depilarla una sola vez. Si es algo esporádico o para situaciones concretas, rasurarse no es malo. El problema nace cuando esto se vuelve tendencia y no se le da espacio al vello para que cumpla sus funciones.

Durante la depilación, hay que hacerlo con paciencia y lentamente. Si no se hace así, se expondrá la zona íntima a lesiones o cortaduras. La recomendación es iniciar a recortar con tijera y luego con la rasuradora. También hay que recordar que se debe tener en cuenta una buena crema hidratante. Posterior a la depilación, hay que utilizar con cuidado la ropa interior, no exponer la zona al sol y mantener humectada la parte íntima.