La vitamina para generar colágeno natural y disminuir las arrugas y líneas de expresión

Con el transcurrir del tiempo (40 años) estas líneas de expresión no solo se marcan cuando la persona hace algún tipo de gesto, sino que se ven de manera profundad y pronunciadas y se fijan en el rostro incluso cuando el paciente no está haciendo ningún tipo de expresión o gesticulación.

No solo para evitar el envejecimiento prematuro, sino para prevenir el cáncer de piel es crucial que desde los seis meses de vida los bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos se apliquen protector solar de manera diaria.

Este producto debe ser de uso diario y se debe aplicar incluso cuando no se va a salir de casa o cuando se vive en una ciudad de clima frío. Cuando se está en la playa o la piscina se debe replicar dos horas después de haber estado expuesto al sol; se recomienda no exponer la piel en las horas donde más intensos están los rayos del sol y es importante cubrir la piel del rostro y cuidar de la salud de los ojos, por medio de gorros, gorras, gafas, etc.