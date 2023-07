La vitamina que sirve para reparar los tejidos dañados en el cuerpo

Para evitar futuras complicaciones, los especialistas r ecomiendan el consumo de vitamina C que es hidrosoluble (que se disuelven en el agua) necesaria para el crecimiento y desarrollo normales.

Entre las principales funciones de la vitamina C está la reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo, ya que ayuda a formar una proteína importante llamada colágeno, utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

La vitamina C es uno de muchos antioxidantes. Los antioxidantes son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres que se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando una persona está expuesta al humo del tabaco o a la radiación.

Debido a que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena, se recomienda el consumo de muchos alimentos en la dieta diaria. Normalmente, esta vitamina ha sido utilizada como un remedio casero contra el resfriado.

El consejo es consumir las frutas y verduras crudas porque la vitamina C podría disminuir al cocinarse o almacenarse por tiempo prolongado. “Es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor”, destacó el National Institutes of Health.