Las 10 enfermedades más comunes en la vejez

La tercera edad puede traer consigo el experimentar una transición hacia la etapa de un adulto mayor, con los cambios que ello implica no solo en la cotidianidad y con los otros, sino en el estado del cuerpo, pues el estado de salud se vuelve más delicado y vulnerable ante enfermedades y patologías. Las personas mayores y ancianos están más expuestos.

El envejecimiento no tiene por qué ser una fase a la que temer, más bien debe ser disfrutada como la culminación de una vida de varios años. No obstante, no pasan desapercibidas las afecciones de salud que pueden presentarse durante esta etapa, las cuales tienden a generar preocupación en quienes las padecen.