Las cinco posibles causas por las cuales le duele la rodilla al correr

Dolor de rótula

Fracturas

Desgarro de menisco

Tendinitis rotuliana

Así se le denomina que una lesión que surge entre el tendón que conecta la rótula y la tibia. También se le conoce como “rodilla de saltador, es común en deportistas de baloncesto y voleibol que se ven expuesto a tener saltos frecuentes, lo que puede afectar el estado de su rodilla si dichos deportes no se practican con responsabilidad. No obstante, también se puede desarrollar en personas que no hacen actividad física.