Muchas personas no logran perder esos kilos de más, aunque tengan una buena alimentación y realicen ejercicio.

Las razones más comunes por las que no se baja la grasa del abdomen a pesar de hacer ejercicio

Bajar de peso es la obsesión de muchas personas en los últimos años. Estar en el peso que cada uno considera correcto se ha convertido en un objetivo común de miles de personas alrededor del mundo. Por lo que la mayoría combina jornadas deportivas y de ejercicio, con una alimentación saludable que le permita bajar esos kilos de más que tanto incomodan a muchos.

Y cuando se está intentando bajar de peso, uno de los mayores dolores de cabeza es la grasa que estaba ubicada en el área abdominal. Ya que muchas veces, a pesar del ejercicio, y de cuidarse con las comidas, esa grasa sigue ahí y pareciera que todo el esfuerzo se ha perdido. Por lo que hay que tener presente los errores más comunes que cometen las personas que no les permite perder grasa y peso en su abdomen.

Uno de los errores más comunes que comenten las personas es que se tiene a pensar que si se come menos durante el día, esto ayudará a bajar de peso más rápido, por lo que muchos deciden saltarse alguna de las tres comidas, pensando que está ayudando a su proceso y es todo lo contrario. Ya que lo más común que sucede cuando alguien se salta una comida, es que en la siguiente comida el cuerpo le va a pedir más de lo que corresponde. Lo que ocasionará que la grasa se acumule en el cuerpo.

Bajar de peso es la obsesión de muchas personas. - Foto: Getty Images

También otro error común, según los especialistas del Centro de Investigación de Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición de España, es que muchas personas no descansan lo suficiente. Es decir, duermen menos horas de las adecuadas, lo que genera el sobrepeso y hace que a pesar del ejercicio la grasa siga presente en el cuerpo. Por este motivo, al menos ocho horas diarias de descanso, son necesarias para acompañar la buena alimentación y el ejercicio.

Y muchas personas, por su agitada agenda diaria y sus obligaciones tanto laborales, académicas, como familiares, no se toman el tiempo correcto para sus respectivas comidas. Por lo que acá parece otro de los errores más comunes, ya que comer demasiado rápido no permite una buena digestión en el cuerpo, lo que hace que a pesar del ejercicio, la grasa y los kilos de más sigan presentes en el cuerpo.

Hay que tomarse el tiempo adecuado para cada una de las comidas. - Foto: Getty Images

Finalmente, pero no más importante, el alcohol es uno de los principales enemigos de no bajar de peso y uno de los mayores aliados de la grasa abdominal. Muchas personas hacen ejercicio, se cuidan en su alimentación, pero llega el fin de semana y consumen bebidas alcohólicas. Lo que hace que el cuerpo no pueda continuar con su proceso de quemar grasas y haga que el esfuerzo durante entre semana se haya perdido.

La planta medicinal que elimina las grasas y ayuda a adelgazar

De acuerdo con la sección de salud del portal Información, la alcachofa es un alimento ideal para cualquier dieta con la que se busque perder peso o adelgazar un poco. El agua de alcachofa tiene propiedades depurativas y diuréticas, convirtiéndola específicamente en una planta muy beneficiosa para el cuerpo y su funcionamiento.

Según aclaró el portal, esta bebida limpia el organismo y elimina grasas que se generan por diversas razones. Al consumirla se puede adelgazar y regular el tránsito intestinal, pues es muy rica en proteínas, potasio, fósforo, cinarina y fibra.

Adicional a esto, puede ayudar a limpiar el hígado, previniendo la retención de líquidos con ayuda de la cinarina que posee.

Alcachofa, una planta beneficiosa para perder peso. - Foto: Getty Images

La preparación del agua de alcachofa para adelgazar es perfecta y se debe consumir tres veces al día durante varios días al mes. Lo ideal, según Información, es que se beba un vaso de esta infusión después de cada una de las comidas, acompañada de hojitas de menta o zumo de limón.

Para preparar el agua de alcachofa solo se necesitará un litro y medio de agua hervida, dos hojas de esta planta (cortadas, sin tallo y lavadas) y una taza. Se debe dejar reservar el agua resultante de esta mezcla y servirá para otras preparaciones, según el portal mencionado.

No obstante, es importante recordar que existen otras infusiones que también funcionarán como un método para adelgazar o eliminar grasas no deseadas en el cuerpo. Cada una tiene un proceso específico para que sea efectiva, dependiendo los organismos y el tiempo de consumo.