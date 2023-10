Licuado energético de pepino y espinaca para bajar el azúcar en la sangre

Los pepinillos no suelen superar los 10 cm de longitud, aunque no son los únicos que se utilizan para encurtidos, pero si los más adecuados para este proceso. En fresco se deben elegir los productos verdes y sin manchas amarillas”, dice el portal Frutas Hortalizas .

Por otro lado, la espinaca es otro producto natural que se caracteriza por ser muy saludable. Es una planta. Se puede consumir en su propio estado, es decir, en crudo. Acumula una gran cantidad de proteínas de buena calidad, fibras, calcio, hierro, vitamina C, potasio, vitamina A, ácido fólico, vitamina K y otros nutrientes más .

Azúcar en la sangre

“La glucosa en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de su cuerpo. Proviene de los alimentos que consume. Su cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, afirma Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre son demasiado altos. Cuando tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez. Eso provoca que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células”, sentencia.