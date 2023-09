Lista de alimentos que debe consumir una persona con problemas en los riñones

De hecho, algunos de los órganos que más se ven beneficiados por llevar una dieta sana son los riñones, los cuales son de suma importancia para el cuerpo. Si estos no se cuidan, en los mismos pueden surgir diferentes tipos de enfermedades. Algunas son leves, pero otras muy graves que, incluso, pueden llevar a la muerte.

“Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno aproximadamente del tamaño de un puño. Están ubicados justo debajo de la caja torácica (costillas), uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.