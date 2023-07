Los seis alimentos que protegen el corazón de enfermedades cardiovasculares

Recientemente, European Society of Cardiology presentó el informe Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries; en el cual tomaron como muestra a más de 245 mil personas de 80 países para someterlas a una dieta predeterminada y examinar la influencia presente en materia de salud cardiovascular. Para contrastar resultados, dividieron a las personas en seis categorías en las que consumieron ciertos alimentos.