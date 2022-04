Mascotas: ¿cuáles son las razas de perros más tranquilas?

Cuando se tienen mascotas, a muchas personas les gusta que sean tranquilas y que no generen mayores inconvenientes en su proceso de crianza o de permanencia en el hogar. Por naturaleza, hay perros más calmados que otros debido a que están predispuestos por su genética.

No obstante, esto no siempre es determinante. La educación y hasta la personalidad de su dueño son factores a tener en cuenta, puesto que si los amos son calmados, es más probable que el animal termine adaptándose a esa tranquilidad, precisa el portal ExpertoAnimal, de España.

Existen razas tanto de tamaño grande como pequeño que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de quienes tienen la intención de convivir con un perro tranquilo. Sin embargo, según los expertos, que sea un perro calmado no es sinónimo de falta de ejercicio, ya que si bien puede ser sosegado en el hogar, también puede que requiera grandes dosis de actividad física. Estas son algunas de las razas más tranquilas.

Golden retriever

Tiene un carácter alegre y dócil, además de ser inteligente; por lo que suelen ser perros muy obedientes y fáciles de educar, precisa una información del portal Purina Latam. Sus niveles de energía cuando son cachorros hacen pensar que son inquietos; sin embargo, cuando crecen se hacen más tranquilos, pero requieren de dar paseos todos los días.

Los pug son una de las razas de perros más tranquilas.

Gran danés

El gran danés es muy casero a pesar de su enorme tamaño. Tiende a caminar despacio y a requerir ejercicios de menor intensidad, por ello es ideal para aquellas personas más sedentarias o que prefieren solo caminar. En este caso es importante tener en cuenta que si bien es un animal tranquilo, por su gran tamaño requiere espacios grandes y dosis elevadas de comida. Es un perro que debe realizar dos o tres paseos diarios para ejercitarse y relacionarse con otros de su especie.

Bulldog inglés

Si bien es un perro robusto y corpulento, es muy afable y apegado a sus humanos. Su propia fisonomía no le permite hacer ejercicio en exceso, así que con él se debe pasear lentamente. Es de tamaño mediano, pero existe también el bulldog francés, más pequeño e igualmente tranquilo.

Akita inu

El akita inu es un perro de origen japonés, de tamaño grande. La mayor parte del tiempo suele estar tranquilo y tiende a adoptar una actitud bastante calmada frente a las situaciones de estrés. Según el portal Experto Animal, uno de los principales rasgos de esta raza es la lealtad. Es también uno de los perros menos ladradores, por lo que se puede decir que es tranquilo y silencioso.

Es un raza que necesita recibir ejercicio diario que combine paseos relajados con sesiones de juego que le permitan correr. Así mismo, es importante tener en cuenta que este can suele mostrarse dominante con otros perros, por ello es fundamental socializarlo adecuadamente. No es un perro recomendado para principiantes.

Samoyedo

Además de ser calmado, es un perro amistoso, cariñoso, vivaz y que se mantiene alerta. Se lleva bien con los niños, es sociable con otros perros y animales y suele responder bien al adiestramiento. Para que se mantenga equilibrado es importante mantenerlo bien estimulado, sobre todo mentalmente, ya que es muy inteligente. Igualmente, es importante permitir que realice ejercicio a diario.

Pekinés

A pesar de su reducido tamaño, es un perro extremadamente leal, que no dudará en defender a su familia humana si considera que está peligro. Por esto mismo, tiende a mostrarse desconfiado con las personas desconocidas y, por ello, es preciso socializarlo correctamente. Necesita recibir un cepillado diario para mantener su pelaje en perfectas condiciones, pasear sin realizar ejercicio demasiado intenso y evitar el calor extremo. Es ideal para personas mayores.

Pug

Esta raza es de carácter tranquilo y requiere de poca actividad física, características los vuelven a estos perros ideales para vivir en un apartamento o casa. Sin embargo, requieren de una educación temprana ya que la obediencia no suele ser tan marcada en ellos.

Shar pei

Es un animal calmado, tranquilo y amable. No necesita hacer mucho ejercicio físico y le encanta pasar tiempo en casa con sus compañeros humanos. También acostumbra a ser independiente, aunque esto no significa que no pueda desarrollar ansiedad por una separación si no se educa correctamente. Es importante resaltar que este can tiende a sufrir alergias debido a las características de su piel. Al ser un perro arrugado, es importante mantener una adecuada higiene para evitar la aparición de hongos.