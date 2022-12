Mitos y verdades de la salud mental: cosas que todos deberían saber

Un número significativo de personas sienten miedo a la hora de presentarse en un proceso de selección, ya que consideran que su enfermedad puede ser una razón para que no los contraten; sin embargo, un paciente con determinada patología es igual o más productivo que quienes no padecen de una. Cabe mencionar que la persona debe estar bajo observación médica y debe seguir las recomendaciones que le brinda el especialista, pero una enfermedad mental no es una piedra de tropiezo para trabajar y desarrollarse como profesional