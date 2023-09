Ojo: esto es lo que le podría pasar al Air Fryer si le mete líquidos o alimentos húmedos

Pues bien, algunos estudios indican que este tipo de electrodomésticos, si no son usados correctamente, pueden llevar a provocar la aparición de acrilamida, un compuesto que se posiciona como posible cancerígeno.

Por tal razón, es importante leer las instrucciones antes de usarla, pues su funcionamiento no es tan fácil como parece y tiene unos cuidados que hay que se deben tener en cuenta para que su vida útil sea mayor.

Se recomienda no meter líquidos en las freidoras. | Foto: sxc.hu

No obstante, la práctica de colocarle aceite a las comidas para que cojan una mejor textura no está mal, sino que lo que no se debe hacer es meter otro tipo de alimentos como lo es el frijol, las lentejas o las sopas. Tampoco se pueden poner los siguientes alimentos: