¿Por qué el ícono del corazón no se ve como uno de verdad?

Teorías sobre el origen del símbolo del corazón

Otras teorías sugieren que el clásico logotipo del corazón representa la hoja de una especie extinta de hinojo gigante llamada silfio, utilizada en la antigua Grecia y Roma como condimento, medicina y anticonceptivo. También se especula que podría derivar de formas anatómicas como los senos o las nalgas, o incluso de la hoja de nenúfar o la hiedra. No obstante, un estudio reciente publicado en el Journal of Visual Communication in Medicine propone una teoría alternativa, más relacionada con observaciones anatómicas precisas realizadas en la antigüedad.