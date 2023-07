¿Por qué se produce la tos seca?

Muchos elementos, desde las alergias hasta el reflujo ácido, pueden causar tos seca. En algunos casos no existe una causa razonable.

Los últimos meses, en Colombia, han sido los más lluviosos de lo que va del año, y aunque pareciera que ya se asoma el sol por el fenómeno del Niño, algunas personas siguen contrayendo enfermedades respiratorias, entre ellas dolor de garganta y tos seca.

Esta última es un reflejo natural para despejar la garganta y los pulmones de irritantes. Existen dos tipos de tos: productiva y no productiva. Una tos productiva produce flema o mucosidad, limpiando los pulmones. Una tos no productiva, también conocida como tos seca, no produce flemas ni mucosidad, según el portal de salud Healhline.

Muchos elementos, desde las alergias hasta el reflujo ácido, pueden causar la tos seca. En algunos casos no existe una causa razonable.

Rebecca Dezube, médica de Johns Hopkins University, señala que la tos puede ser muy molesta y distorsionar el sueño. Sin embargo, si la tos va aumentando de forma lenta y progresiva durante décadas, como en el caso de los fumadores, es posible que el paciente apenas le preste atención.

Sin importar la causa, una tos seca continua puede afectar la vida diaria, especialmente si empeora durante la noche. Además, cabe resaltar que la tos seca crónica puede ser un síntoma de una afección subyacente, como el asma o la ERGE.

La tos puede ser muy molesta y distorsionar el sueño. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedios caseros para la tos seca

Té de cebolla para la tos seca

Ingredientes:

Una cebolla

Agua

Preparación:

Picar finamente la cebolla y agregarla al agua hervida.

Dejar unos minutos para hacer la infusión, luego agregar miel para endulzar.

Posteriormente, colarlo y ya está listo para ser bebido.

El té de cebolla también se puede obtener presionando una cebolla y mezclándola con agua caliente. Para darle sabor, añadir una rama de canela.

Orégano

El orégano es uno de los mejores aliados frente a los catarros porque alivia tanto la tos seca (reduce el reflejo de la tos) como la productiva (es expectorante).

Es una planta que también tiene virtudes antibacterianas.

Puede prepararse en decocción (una cucharada sopera por vaso de agua) y se toma de una a 3 veces al día.

El orégano es uno de los mejores aliados frente a los catarros porque alivia tanto la tos seca (reduce el reflejo de la tos) como la productiva (es expectorante). - Foto: Getty Images

Jarabe de zanahoria

Un buen jarabe casero para tos seca alérgica es el jarabe de zanahoria debido a sus propiedades antitusígenas.

Ingredientes:

1 taza de miel;

4 zanahorias medianas sin cáscara.

Preparación:

Licuar la zanahoria con un poco de agua, agregar este jugo a la miel y colocarlo a fuego lento hasta que espese.

Una vez listo se debe guardar en un recipiente de vidrio debidamente tapado.

Se recomienda tomar 1 cucharada de este jarabe de 3 a 4 veces al día.

Menta

Las hojas de menta son bien conocidas por sus propiedades curativas. El mentol en la menta puede ayudar a calmar la garganta y puede hacer que parezca más fácil respirar.

Puede beneficiar bebiendo té de menta o inhalando los vapores de la menta de un tratamiento de vapor.

Para preparar un tratamiento de vapor, agregar 7 u 8 gotas de aceite esencial de menta a aproximadamente una taza de agua que se acaba de hervir. Pasar una toalla por encima de la cabeza y respirar profundamente directamente sobre el agua.

Mientras que el remedio puede parecer relativamente simple, las gárgaras con agua y sal pueden ayudar a aliviar una garganta irritada que hace que las personas tosan. - Foto: Getty Images / StockFood

Gárgaras de agua con sal

Mientras que el remedio puede parecer relativamente simple, las gárgaras con agua y sal pueden ayudar a aliviar una garganta irritada que hace que las personas tosan.

Mezclar de 1/4 a 1/2 cucharadita de sal con 8 onzas de agua tibia puede ayudar a aliviar la irritación.

Hay que tener en cuenta que, como los niños menores de 6 años no son especialmente buenos para hacer gárgaras, es mejor probar otros remedios para los niños en este grupo de edad.

Té de canela y limón

Ingredientes:

4 palos de canela.

Gotas de limón al gusto.

1 litro de agua.

Preparación: