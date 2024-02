¿Qué efectos tiene el consumo de estevia en la glucosa?

Para muchas personas la estevia es la mejor alternativa para quienes no pueden o no quieren utilizar azúcar en sus bebidas y alimentos. Por ser de origen natural, se le reconoce porque no engorda y además ayuda a combatir la diabetes y la obesidad.

La estevia y la glucosa

Hay que tener en claro que el estevia no es un edulcorante milagroso pues, al contrario de lo que se puede pensar, no evita ni cura la diabetes. Por su composición, es aconsejable para las personas que sufren de esta enfermedad porque no altera los niveles de glucosa, pero esto no quiere decir que tenga propiedades curativas.