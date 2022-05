¿Qué enfermedad produce resequedad en la boca?

Mal aliento: este es uno de los más usuales. Es un problema que puede provocar vergüenza y ansiedad en las personas. Según Medline Plus, hay varias causas de esta afección, como “puede ser porque no se cepilla o no usa el hilo dental frecuentemente. La bacteria que se acumula en su boca y entre los dientes produce mal olor. Otras causas pueden ser enfermedades de las encías, boca seca o caries, sinusitis u otros problemas con su nariz”.