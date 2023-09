¿Qué engorda más, comer arroz o pan? Esto dicen los expertos

Sin embargo, al ser alimentos ricos en carbohidratos y calorías, muchas personas los consideran una amenaza para mantener un peso saludable. Esto aumenta cuando son refinados, pues al pasar por este proceso elevan rápidamente los niveles de azúcar, lo que puede contribuir al aumento de peso. No obstante, el aumento de peso por el consumo de estos ingredientes puede ser relativo y puede variar de persona a persona, dado que todos los organismos funcionan y reaccionan de manera diferente.

“Si hablamos de pan francés y arroz blanco, es más recomendable el segundo, ya que sigue siendo un alimento natural, que si bien ha pasado por un proceso, no es un alimento ultraprocesado como lo puede llegar a ser el pan” , dice la nutricionista.

Ahora bien, la cantidad de pan o arroz va a depender de la edad de la persona, de su peso o de su estado de salud, puesto que no es la misma cantidad que puede comer una persona con obesidad, diabetes o hipertensión que una persona sana o activa. “En el caso de un adulto sano podríamos decir de hasta un pan diario y hablamos de una porción de arroz, no mayor de 7 cucharadas, y que esté dentro de un equilibrio en un plato”, indicó Agüero.

Finalmente, la nutricionista en mención señaló que no se debe restringir el consumo de estos alimentos, tan solo se debe moderar las cantidades. “En realidad no hay ninguna restricción de estos alimentos. Si la persona es sana y lo que busca quizá es bajar peso o reducir algunas medidas, no va a haber ningún problema con que pueda incluir ambos alimentos en su dieta. Habría que ver la cantidad necesaria, la combinación correcta, pero sí lo podría hacer”.