¿Qué hace la vitamina C en el rostro cuando se sufre de acné?

“El acné es una enfermedad común de la piel que provoca espinillas (granos). Las espinillas se forman cuando los folículos pilosos que se encuentran debajo de la piel se tapan. La mayoría de las espinillas aparecen en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Cualquier persona puede tener acné, pero es común en los adolescentes y los adultos jóvenes. No es grave, pero puede dejar cicatrices”, explica Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“Nadie sabe exactamente cuál es la causa del acné. Es probable que los cambios hormonales, tales como los que ocurren en la adolescencia o el embarazo, tengan alguna relación con su aparición. Existen muchos mitos acerca de las causas del acné. Con frecuencia se culpa al chocolate y las comidas grasosas, pero en la mayoría de los casos hay pocas evidencias de que la comida tenga algún efecto sobre el acné. Otra creencia común es que la piel sucia puede favorecer el acné; sin embargo, los puntos negros y las espinillas no son producto de la suciedad. El estrés no produce acné, pero puede empeorarlo”, agrega.

Como el acné es una afección o enfermedad tan común a nivel mundial, es muy normal que se recurra a diferentes suplementos o nutrientes para combatirla. Precisamente, uno de los mejores es la muy conocida vitamina C.

“Las propiedades exfoliantes e hidratantes hacen que la vitamina C sea una opción para la piel seca, pero en concentraciones más altas también puede ayudar a equilibrar los niveles de sebo de la piel, para las personas con piel grasa y propensa al acné. Una acción antibacteriana también ayuda a mejorar las manchas”, afirma el sitio web Vichy Laboratoires .

La vitamina C se puede encontrar en alimentos como, por ejemplo; el ajo, la naranja, la cebolla, el limón, el pomelo, el kiwi, la mandarina, la guayaba, la zanahoria, el brócoli y las espinacas. También se puede conseguir en pastillas.

Más beneficios de la vitamina C

El portal Tua Saúde resalta más beneficios de la vitamina C. Estos son:

1. Combate la anemia. “La vitamina C favorece la absorción de hierro no hemo, que es aquel que proviene de los alimentos de origen vegetal, convirtiéndolo en una forma en que es más fácilmente absorbida por el intestino. Por este motivo, el consumo de alimentos ricos en hierro, en conjunto con un alimento que aporte vitamina C, favorece la producción de glóbulos rojos y ayuda a prevenir o combatir la anemia”, indica.