¿Qué le hace el shampoo sin sal al cabello?

Últimamente y con frecuencia se escucha hablar del uso de productos menos agresivos para la salud del cabello y en esas tendencias está el shampoo sin sal. Sin embargo, elegir el correcto no es tarea fácil y por ello la recomendación de los expertos es escoger uno que se ajuste a cada tipo de pelo, aunque muchas veces es algo que no se logra y los resultados no son los esperados.