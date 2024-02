¿Qué pasa en el cuerpo cuando se siente diferente el sabor de los alimentos?

La razón por la que cambia el sabor de algunos alimentos

De acuerdo con lo que se explica en el portal theobjective.com, una de las razones por las que se deja de percibir el sabor de algunos alimentos está relacionada con alguna falla en el olfato. Hace referencia que cuando se sufre un resfriado fuerte, los olores no consiguen llegar a las células olfativas, por lo que, en ese momento, la comida no sabe sabroso e incluso, no sabe a nada.