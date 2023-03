¿Qué pasa en el cuerpo si come justo antes de dormir?

Como es bien sabido, la alimentación es uno de los aspectos clave para mantener buenas condiciones de salud. Una dieta sana ayudará a tener una mejor calidad de vida y reducirá los riesgos de una muerte prematura o fulminante.

Por el contrario, una alimentación poco saludable lo que hará es aumentar las probabilidades de padecer diferentes enfermedades como, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, las complicaciones cardíacas y algún tipo de cáncer.

Asimismo, alimentarse de productos cargados de azúcar, grasas dañinas, sodio y demás sustancias, aumentará los niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre. Como dice un viejo y conocido refrán, “uno es lo que come”.

No obstante, no solo basta con comer bien para tener óptimas condiciones de salud, también es de vital importancia alimentarse en las horas adecuadas. Por ejemplo, distintas investigaciones han llegado a concluir que el mejor momento para desayunar es de 7:00 a 8:00 a. m., el más apropiado para almorzar es entre 12:00 y 1:00 p. m. y el más adecuado para cenar es de 6:00 a 7:00 p. m.

El orden de las comidas es importante para mantener los niveles adecuados del azúcar en la sangre. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe comer en los rangos de horas establecidas. Asimismo, una de las principales recomendaciones de los profesionales de la salud es no ingerir algún producto o alimento natural a altas horas de la noche y menos antes de irse a la cama.

En este sentido, la plataforma digital Pikolin reveló lo que pasa en el cuerpo si se come justo antes de dormir. “Irse a dormir justo después de cenar no es recomendable, ya que el organismo no realiza la digestión correctamente. Si nos acostamos inmediatamente después de comer podemos sufrir reflujo, acidez o indigestión, lo que también provoca una sensación de estómago pesado durante unas horas”.

Estos son los alimentos prohibidos antes de dormir, según expertos

Según 20 Minutos, esta es la lista de comidas y alimentos que se deberían evitar minutos antes de acostarse a dormir, beneficiando el descanso completo.

Chocolate

El chocolate negro tiene bastantes propiedades saludables para ayudar al funcionamiento del cuerpo, pero posee un detalle que afecta el lapso nocturno en la persona. Este alimento contiene cafeína, la cual es una especie de “estimulante del sistema nervioso central”.

Pizza

Esta preparación contiene diversos elementos como la salsa de tomate, queso alto en grasa y pan, los cuales poseen carbohidratos y acidez.

Una pareja comiendo pizza en una cama - Foto: Getty Images

Alimentos fritos y papás

Al ser preparados con aceites, contienen muchas grasas y el cuerpo no las procesa de forma correcta y rápida. Al comer estos alimentos a altas horas de la noche antes de dormir, según estudios, la persona podría tener mayor probabilidad de tener pesadillas.

Frutas confitadas

Las frutas secas contienen bastante azúcar y fibra, que, a pesar de beneficiar al funcionamiento digestivo, pueden causar problemas en la noche como hinchazón abdominal o gases.

Hamburguesas

Al ser tomada como “comida basura”, según menciona 20 Minutos, puede haber daños en el organismo. Al consumir estas preparaciones antes de dormir, la difícil digestión hace que el cuerpo redirija el flujo de sangre hacia el estómago y el balance hormonal sufre cambios.

Tomate

Este alimento entra en la categoría de ácidos, por lo que no es adecuado ponerlo en las comidas antes de dormir. El tema afecta a quienes padecen de reflujo gástrico y malestares estomacales.

Comida especiada

El condimentar los productos con picantes puede ocasionar que una persona tenga reflujo gastroesofágico, debido a que tienden a tener un ph bajo y van encaminados a los ácidos. Los síntomas pueden aumentar, llevando molestias y cólicos a lo largo de la noche.

Carnes rojas

Estudios hacen relación entre el alto consumo de carnes rojas y el cáncer. - Foto: Getty Images / Owen Franken

La digestión de este alimento es lenta, por lo que no se recomienda ingerir cantidades grandes que generen llenura o pesadez. Lo mejor es comerla en porciones pequeñas y limitadas.