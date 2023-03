¿Qué se le puede dar a un perro enfermo de los riñones?

La insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para eliminar las toxinas y productos de desecho del cuerpo. Esta enfermedad suele ser frecuente en perros de edad avanzada, sin embargo, también puede aparecer en perros jóvenes y estar asociada a otras enfermedades como la hipertensión o diabetes.

Si el perro sufre insuficiencia renal, es importante que siga una dieta natural adecuada.

¿Cómo saber si el perro padece insuficiencia renal?

Si la persona cree que el perro padece insuficiencia renal, se debe acudir a un veterinario para que establezca un diagnóstico correcto y realice los análisis oportunos.

Uno de los síntomas más frecuentes de la insuficiencia renal es la poliuria, lo que quiere decir que el animal orina frecuentemente.

Como se mencionó con anterioridad, la insuficiencia renal hace que los desechos del cuerpo del perro no se eliminen correctamente y, por tanto, se vayan acumulando en la sangre. Esto se conoce como uremia, y sus síntomas más frecuentes son apatía, cambio de comportamiento, depresión, pérdida de apetito y de peso, sequedad en el pelo, aliento con olor a amoníaco, vómitos, úlceras en la boca, y diarreas. Esta infección también puede provocar desorientación y descoordinación en sus movimientos.

Si el perro orina con frecuencia, puede ser evidencia de insuficiencia renal. - Foto: iStock

Alimentos recomendados para perros con insuficiencia renal

Los alimentos ricos en fósforo no son recomendables para un perro con insuficiencia renal. En este sentido, una dieta natural siempre será más baja en fósforo.

El fósforo es un mineral esencial para la salud del perro. Junto con el calcio, contribuye al desarrollo de huesos fuertes. Sin embargo, si los riñones funcionan mal, no se eliminará el fósforo extra, acumulándose en la sangre. Esto es causa de riesgo cardiovascular, además de formar depósitos. Por ello, en caso de insuficiencia renal, debe reducirse y controlarse su consumo.

Científicamente, está demostrado que “las dietas bajas en fósforo desaceleran la progresión de la enfermedad renal en los perros”, según lo reseñado por el portal Altu Dog.

Los perros con insuficiencia renal deben beber mucha agua.

¿Debe eliminarse por completo el fósforo de la dieta?

No, ya que el fósforo resulta esencial para la estructura celular y ósea de todo perro. Sin embargo, se debe vigilar la cantidad de fósforo que consume la mascota, puesto que si sus riñones no funcionan correctamente, no serán capaces de metabolizarlo y se irá acumulando, provocando depósitos e incrementando el riesgo cardiovascular.

Estos son algunos ejemplos de alimentos con un bajo contenido en fósforo para perros con insuficiencia renal:

Líquidos

Es importante tener en cuenta que un perro con insuficiencia renal necesita ingerir mucho líquido, por lo que se recomienda una dieta con alto contenido de alimento húmedo, además de suministrarle agua fresca y limpia.

Grasas

En el caso de la insuficiencia renal, la ingesta de grasas de origen animal no está limitada. La cantidad de grasa que debe consumir un perro se calcula en función de su peso y su actividad física. Si el perro sufre sobrepeso o no realiza una actividad física, la persona debe proporcionarle una cantidad moderada de grasas.

Por el contrario, si el animal está en forma y es activo, podrá aumentar su consumo de grasa, ya que es una fuente de energía saludable y baja en fósforo (pero alta en calorías). Si sufre pancreatitis, deberá moderar el consumo de grasas.

Es recomendable que el perro consuma verduras que contengan fibra, como la zanahoria, el brócoli, la calabaza o el calabacín. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Omega 3

Los alimentos con alto contenido en ácidos grasos (omega 3) son muy recomendables en casos de perros con insuficiencia renal. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el aceite de pescado es una fuente excelente de omega 3, al igual que los pescados, el cual puede consumir el perro evitando las espinas. El pescado blanco es el más indicado, ya que el azul contiene más cantidad de fósforo. Por esta misma razón, el animal debe evitar el aceite de hígado de pescado.

Fruta y verduras

Es recomendable que el perro consuma verduras que contengan fibra, como la zanahoria, el brócoli, la calabaza o el calabacín. Las frutas como manzanas, peras, melocotones, sandías o mangos también son ideales para su nutrición y cuidado. Los arándanos son buenos para luchar contra las infecciones del tracto urinario y para los riñones.

En conclusión, un perro con problemas renales necesita beber mucha más agua para poder eliminar la misma cantidad de toxinas que un perro sano. Además de seguir una dieta rica en humedad, nunca debe faltar agua a su alcance. La persona debe tener en cuenta que debe darle más oportunidades para orinar, realizando más paseos, aunque estos sean más cortos.