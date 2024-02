¿Qué se puede tomar para rejuvenecer la piel?

¿Cómo rejuvenecer la piel?

Luchar contra los efectos de la edad no es sencillo. Si bien hay personas que muestran con orgullo sus arrugas, otras intentan de todo para eliminarlas. A pesar de que existen múltiples remedios caseros para rejuvenecer la piel, es clave tener en cuenta que muchos de ellos no tienen respaldo científico, por lo que su efectividad no está garantizada.