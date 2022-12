¿Quieres alcanzar el éxito profesional? Descubre cómo en Liderazgo Inteligente

Vivian Montoya, más conocida como Vivi, es coach de habilidades gerenciales y cuenta con un máster en comunicación estratégica. Además, tiene más de 14 años de experiencia profesional en empresas multinacionales del sector financiero, farmacéutico y tecnológico desempeñando cargos de alta gerencia. Hoy en día, su objetivo es ayudar a las personas a encontrar un camino hacia el liderazgo y el éxito profesional por medio de un equilibrio en todas las dimensiones de la vida, incluyendo la mental, la física y la financiera.

Montoya llega a Semana Play para compartir sus conocimientos por medio de videos semanales en el programa Liderazgo Inteligente. SEMANA habló con ella previo al lanzamiento de este nuevo programa.

SEMANA: ¿qué es el éxito profesional?

Vivian Montoya: Yo considero que no existe el éxito profesional si no tienes un equilibrio en las demás áreas o dimensiones de tu vida. Estas dimensiones incluyen la dimensión personal, que es cómo te tratas a ti misma; la dimensión social, el cómo tratas a los demás; la dimensión física, el cómo cuidas tu cuerpo; la dimensión mental, el cómo cuidas y cultivas tu mente; la dimensión financiera, el cómo manejas tus ingresos; y, finalmente, la dimensión sexual.

Es decir, si yo tengo un súper cargo, pero estoy endeudada, no tengo amigos, mis relaciones no son de respeto mutuo… no tengo éxito realmente, al menos no desde mi perspectiva.

¿Cuál es el principal error de las personas al intentar alcanzar el éxito profesional?

V.M.: Renunciar a los principios. Si una persona cree que tiene que pasar por encima de los demás o que tiene que humillar a otros o que tiene que robar o que tiene que mentir para alcanzar el éxito, eso ya no es un concepto de éxito, es ambición desaforada. Para mí el éxito es tener también el mayor impacto positivo en las personas que te rodean, y eso es algo que se olvida muchas veces.

Otro factor es que no todos han tenido la oportunidad de despertar sus habilidades de líder. Yo creo que todos tienen el potencial de alcanzar el éxito profesional, solo que no han sido explotadas o han tenido traumas en el mundo corporativo, ya sea un mal jefe o un compañero de trabajo que no les permite avanzar.

¿Cuándo alcanzó el éxito profesional?

V. M.: Fue después de vivir una depresión bastante fuerte, en la cual tenía un cargo increíble, en una empresa increíble, con un salario maravilloso y viviendo en un país de ensueño, pero no me sentía plena. Entonces empecé a trabajar en esas otras áreas que no estaban bien: mi vida personal, mis relaciones sociales y de pareja, el cuidado de mi cuerpo, mi nutrición, mi ejercicio.

Empecé a organizar todas esas áreas y me tomó casi un año, pero ahí fue cuando tuve como una revelación de: “sí se puede”. Luego me di cuenta que podía compartir esto con la gente y que podía ayudarles a crecer y a mejorar una situación, en este caso la profesional. En ese instante me dije: “este es el propósito que yo tengo en este momento en mi vida”.

¿Cuál es su objetivo con el programa Liderazgo Inteligente?

V. M.: Es que las personas logren ver todo lo que se teje el mundo corporativo. Yo trato de compartir con base en las experiencias que he tenido. He sufrido de acoso laboral, de acoso sexual, he tenido muchos conflictos en el trabajo y he logrado superarlo. Entonces yo le enseño a la gente, le comparto a las personas, cómo superar esos conflictos.

Yo, al ser mujer, tengo un enfoque muy femenino en mis enseñanzas. De cómo la mujer puede crecer en el mundo corporativo, cómo puede sentirse más segura, más empoderada y sentirse más capaz de lograr triunfar. Sin embargo, los tips que voy a dar son aplicables a todas las personas.

¿Qué clase de conocimiento compartirá en el programa?

V. M.: Principalmente van aprender a cómo liderar de manera inteligente, a cómo crecer en el mundo corporativo, a cómo lograr ese éxito sin dañar las otras áreas de su vida. Van a tener tips de lenguaje no verbal, de imagen personal; tips para presentaciones, de comunicar de manera asertiva y de cómo ganar una discusión. Tips para tener una carrera exitosa desde el proceso de selección.

Una última invitación para la audiencia de SEMANA…

V. M.: Que se preparen, porque si saben jugar el juego, van a ganar.

Descubre este nuevo programa en Semana Play, la sección de videos semanales donde los expertos hablan de diferentes temas relevantes para el bienestar físico, mental y personal.