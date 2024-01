Razones por las que el ejercicio no sirve para adelgazar

En su trabajo vio, por ejemplo, que las actividades de caza y recolección requieren de movimiento. A pesar de eso, la energía que gastan los hadzas es igual a la de cualquier citadino que pasa gran parte del día sentado en el sofá viendo televisión. Aunque no es justo que quien no hace ejercicio gaste lo mismo que quien es activo todo el día, la razón de esta disparidad está en la manera como evolucionó el metabolismo de los humanos . El organismo es una maquinita de consumo de energía, y el 60 por ciento de ella se usa para mantener las actividades de base; es decir, darles combustible a los 37 trillones de células en músculos y órganos, pero, especialmente, en el cerebro, que requiere de mucha energía para funcionar. Y esto sin hablar del sistema inmune y las glándulas productoras de hormonas que generan el calor corporal.

Con esa lógica, si la falta de actividad física no es culpable de la epidemia de obesidad, entonces lo debe ser la dieta. Para el autor esa afirmación es correcta, y no solo eso. La investigación que se ha realizado en los últimos diez años, no solo en su laboratorio, apunta a que la dieta es responsable de la obesidad . “No es pereza, es la comida”, dice. Y explica que las dietas funcionan porque reducen las calorías, y hay muchas maneras de lograrlo si la persona las respeta. “No es magia”, aclara.

Pero aquí se complican las cosas. Cuando el organismo nota una disminución en las calorías que el individuo come a diario, este reacciona de la misma manera que con el ejercicio y economiza en el gasto calórico porque se da cuenta de que la persona está gastando el combustible de manera desaforada o no está consumiendo la misma cantidad de calorías diariamente.

Sin embargo, hay esperanza. De acuerdo con el experto, no toda la comida es mala, sino principalmente aquella que se desarrolla en laboratorios para que tenga más sabor y haya un consumo mucho mayor del debido. “Ese es el objetivo de las grandes industrias alimenticias: asegurarse de que usted compre tanto como pueda porque así hacen más dinero”, dice. Es comida, según él, que no nutre ni llena, y por eso la gente la come sin parar. Aunque señala que para este problema no hay solución mágica; una opción es mantener esas golosinas tentadoras fuera de alcance.