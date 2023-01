Remedios para aliviar la rasquiña y las picaduras de los mosquitos

El autocuidado es esencial para que la picadura de un insecto no derive en complicaciones de salud.

Algunos territorios destacan por una característica particular: la presencia de mosquitos. Por ejemplo, en la región amazónica es común que los viajeros deban usar repelente para alejar a estos insectos. Lo mismo ocurre en zonas cercanas a ríos o con abundante vegetación.

El problema viene cuando estos insectos comienzan a picar tanto a turistas como a locales. En el caso de quienes vienen de otro territorio, el organismo puede presentar ciertas reacciones, como alergias, picaduras o el desarrollo de pequeñas ronchas en la piel.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea inmediata. “Las mordeduras de las hormigas rojas y las picaduras de abejas, avispas y avispones con frecuencia son dolorosas. Es más probable que las picaduras de mosquitos, pulgas y ácaros causen picazón antes que dolor”, anota la fuente consultada.

Otro aspecto a tener en cuenta es si el insecto corresponde a una especie venenosa o no. De ser el caso, es imperativo acudir al médico para recibir el antídoto y tratamiento pertinente.

Los repelentes son una buena alternativa a la hora de protegerse de las picaduras de mosquito. - Foto: Getty Images

“Las picaduras de insectos y arañas causan más muertes por intoxicación que las mordeduras de serpientes. La mayoría de las muertes por mordedura de insectos se deben a reacciones alérgicas al veneno, más que a las toxinas del veneno en sí”, precisa la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Respecto a los síntomas, estos dependen del tipo de picadura o mordedura, así como del espécimen involucrado. No obstante, de manera general, las reacciones más comunes incluyen dolor, enrojecimiento, hinchazón, picazón, ardor, entumecimiento y sensación de hormigueo en la zona donde ocurrió la picadura.

Sin embargo, MedlinePlus reseña que algunas personas tienen reacciones graves y potencialmente mortales a las picaduras de abejas o de insectos. “Esto se denomina shock anafiláctico. Esta afección puede ocurrir rápidamente y llevar a la muerte rápida si no se trata de manera oportuna”, detalla.

Los síntomas de anafilaxia pueden ocurrir rápidamente y afectar a todo el cuerpo. Estos incluyen:

Dolor abdominal o vómitos.

Dolor en el pecho.

Dificultad para tragar.

Dificultad para respirar.

Hinchazón de la cara o la boca.

Desmayos o mareos.

Erupción o enrojecimiento.

Las picadura de abejas, en algunos casos, pueden ser mortales para personas alérgicas. Imagen de referencia. - Foto: Cortesía: Ecoparque Sabana- Fundación Jaime Duque.

¿Cuál es el tratamiento recomendado para las picaduras de insectos?

En la mayoría de los casos, las mordeduras y picaduras de insectos se pueden tratar con cuidados en casa, aunque si los síntomas son demasiado intensos, es recomendable acudir a un profesional de la salud.

El tratamiento básico comienza por retirar el aguijón (en caso de que haya quedado incrustado en la piel). Por ejemplo, si se trata de la picadura de una abeja, la manera más efectiva de retirar el aguijón es raspando la piel con la parte posterior de una tarjeta o algún objeto con borde recto. Es pertinente no usar pinzas o apretar con las uñas, pues ejercer presión en el saco de veneno aumentará la secreción.

A continuación, se debe lavar muy bien la zona afectada con agua y un jabón suave. Luego, MedlinePlus sugiere seguir los siguientes pasos:

Aplicar hielo (envuelto en un trozo de tela) en el sitio de la picadura por 10 minutos, retirarlo por 10 minutos y repetir el proceso.

Si es necesario, tomar un antihistamínico o aplicar cremas que reduzcan la picazón.

Durante los siguientes días, estar atento a señales de infección (como aumento del enrojecimiento, hinchazón o dolor).

La picazón en la piel puede ser causada por varios factores, entre ellos las picaduras de insectos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedios caseros para aliviar la picazón causada por picaduras de insectos

El portal Saber Vivir comparte algunos remedios caseros que podrían ayudar a aliviar la sensación de rasquiña y otros síntomas causados por las picaduras y mordeduras de insectos. No obstante, es pertinente mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está 100 % garantizada. Dicho esto, la opción más recomendada siempre es acudir al médico.