Salud mental: ¿cómo enfrentar la depresión?

La soledad, la pérdida de un ser querido, la inestabilidad económica, entre otros factores, pueden desencadenar cuadros de depresión durante eventos del trabajo. ¿Cómo hacerles frente?: La psicóloga Maggie Pulido brinda algunos consejos para superar estas situaciones.

Los datos provienen de un cuestionario realizado cada dos años con estudiantes de secundaria en Estados Unidos (entre 15 y 18 años aproximadamente). - Foto: Getty Images / Elva Etienne

Maggie Pulido es una psicóloga colombiana que vive hace más de ocho años en Arabia Saudita. Allí comenzó a conocer casos de migrantes a los que estar lejos de casa y de sus familias en estas fechas los conducía a estados de depresión muy preocupantes. Hoy, a través de su pódcast En sesión con Maggie se dedica a darles consejos para que puedan superar estas situaciones.

“A veces pensamos que nuestros seres queridos van a estar para siempre con nosotros. Y no poder tenerlos en nuestros momentos importantes es uno de los vacíos más grandes que se pueden sentir. Por eso es importante ser conscientes de que la vida es pasajera, que la muerte es una realidad y hay que tratar de encontrar motivos para vivir. En la pareja, por ejemplo, la meta cumplida es estar juntos hasta la muerte. Cuando eso no se cumple viene la frustración. Pero es crucial atesorar todos los momentos vividos con esa persona y darnos cuenta de que, a pesar de nuestra pérdida, esta vida merece ser vivida hasta el último instante”, afirmó Maggie.

Un estudio dio a conocer que una de cada tres estudiantes de secundaria (30 %) consideró seriamente quitarse la vida en 2021 - Foto: Getty Images / Elva Etienne

La depresión es un trastorno de salud mental que, según el National Institute of Mental Health (NIH), causa síntomas que afectan los sentimientos y la coordinación de actividades diarias como dormir, comer o trabajar.

Este problema de salud puede afectar a cualquier persona, independientemente de la edad, raza o género, pero hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos desempeñan una función en la depresión.

Las personas que tienen una madre, padre, hermana, hermano, hermanastra o hermanastro con depresión mayor tienen un riesgo más elevado de padecerla, según una investigación de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.

Por otro lado, recomienda Pulido, es importante que las personas se den permiso para sentir. Es normal que sientan tristeza y dolor. No hay que forzar ser feliz. Pero es importante aceptar la realidad y apoyarse en amigos y familiares y entender que la vida no es perfecta. Ayudar a otras personas o hacer un voluntariado puede ser beneficioso para superar estas situaciones.

Otra de las situaciones que pueden generar depresión es comenzar el año con nuevas metas y propósitos peor entender que amigos o familiares ya no harán parte de estos. Es importante aceptar nuestro proceso. . Y entender que la vida tiene un ciclo y que llegan nuevas oportunidades para nosotros y es la mejor manera de honrar a estas personas que ya no están, agregó Pulido.

Otra de las situaciones que afectan a muchas personas son las separaciones de la pareja, porque eso implica una fragmentación del círculo familiar en proyectos y sueños que se tenían juntos. “Lo importante en estos casos es pensar en el bienestar de los hijos y hacerles entender que aunque la familia ya no esté unida pueden compartir diferentes fechas especiales unas con el papá y unas con la mamá y que eso está bien, que eso no quita el vínculo que los une. Darle esa seguridad a los hijos hará que no se sientan culpables por dejar a papá o a mamá en cualquier fecha especial, una situación que irremediablemente tendrán que asumir el resto de sus vidas”, concluyó Maggie.

Es importante ir al psicólogo cuando se sospecha de algún síntoma que afecte la salud mental. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Signos y síntomas de depresión

El instituto en mención lista algunos síntomas comunes que se pueden identificar cuando una persona sufre depresión: