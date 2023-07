¿Se debe guardar la salsa de tomate en la nevera?

Uno de los condimentos o acompañantes más populares en la mesa a la hora de comer es la salsa de tomate, pero mucho se ha hablado sobre si esta, una vez abierta, debe ser guardada en el refrigerador o en la alacena.

Si bien, en los supermercados se encuentra en las góndolas a temperatura ambiente, hay quienes una vez la utilizan comienzan a guardarla en la nevera, práctica que otros contradicen advirtiendo que esta debe mantenerse en un lugar con temperatura neutral.

Pues bien, uno de los mayores fabricantes de este producto a nivel mundial, se dio a la tarea de acabar con el misterio y, como vos autorizada, dio la instrucción correcta para almacenar este producto.

La compañía aseguró que la nevera era el mejor lugar para almacenarla. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La compañía acudió a las redes sociales para revelar el secreto y su publicación en Twitter llegó a más de cuatro millones de personas en todo el mundo.

“Para tu información ¡¡¡El.Kétchup.Va.En.La.Nevera!!!”, fue el mensaje que trinó la empresa responsable de esta marca; pero ahí no paro todo, pues al parecer les interesaba saber la opinión y la forma como sus seguidores guardan la salsa de tomate.

Por esta razón, crearon, al día siguiente, una encuesta en la que preguntaban “dónde guardas el tuyo”.

Los fans no dudaron en responder y la opción ‘en la nevera’ fue la más votada con un 63,2 % de las 13.000 respuestas que entregaron los internautas. Por su parte, el restante 36,8 % de los encuestados manifestó dejarla a temperatura ambiente.

Como era de esperarse, este debate no paró allí, pues en los comentarios muchos expusieron sus razones para hacerlo de una u otra manera y, por ejemplo, indicaron que los restaurantes no llevan los botes con salsas al refrigerador y que simplemente las dejan sobre las mesas; otros seguidores del producto se refirieron al sabor y aseguraron que este condimento no es tan agradable cuando se consume frío.

Ya en 2017 un usuario había planteado a la compañía la misma duda y en ese entonces la corporación se mostró un poco más flexible ante ambas posibilidades: “Debido a su acidez natural, la kétchup puede permanecer estable en el estante, pero refrigéralo después de abrirlo para mantener la calidad del producto”.

Según Harvard, estos son los condimentos de consumo diario saludables para el cerebro

La Universidad de Harvard, en una publicación de su Escuela de Medicina, a través de la doctora Uma Naido, explica que el uso de algunos condimentos como la canela y el clavo tienen la capacidad de combatir el insomnio y reducir el estrés, por ejemplo, siendo óptimos para el sistema nervioso y con la facilidad de incluirlos en una dieta balanceada.

La profesional recomienda no consumir grandes cantidades de ninguno de los siguientes condimentos, que aunque hasta el momento cada una de ellos tiene efectos positivos para el cuerpo y el cerebro, se necesitan más estudios que sigan corroborando esto.

Jengibre

El portal de salud, Tua Saúde, explica que el jengibre es una alimento que favorece la pérdida de peso, la reducción de colesterol y la gastritis.

Su alta ingesta puede provocar dolores estomacales. No todas las personas deben consumirlo porque puede ser perjudicial para quienes tienen presión arterial alta, por lo que se recomienda siempre consultar con un médico. Por ejemplo, Mejor con Salud, asegura que la infusión de jengibre al estar compuesto de gingerol reduce la hinchazón del revestimiento del estómago.

El jengibre tiene propiedades medicinales, entre ellas perder peso y bajar los niveles de azúcar en la sangre. Foto: GettyImages. - Foto: Foto GettyImages.

Por lo tanto, el estudio “Zingiber officinale mejora la función cognitiva de mujeres sanas de mediana edad”, presidido por Naritsara Saenghong, asegura que el consumo de jengibre tiene una función potencial para el área cognitiva, gracias a sus antioxidantes, afirmación que es sustentada con una investigación hecha a 60 mujeres de mediana edad, que durante dos meses se observó cómo mejoró su memoria.

Canela

La Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano explica que la canela en polvo es muy usada en industrias de belleza y bebidas para aromatizar. Aunque este no es el único valor que aporta la canela, su aceite se utiliza para fabricar cremas faciales, perfumes, jabones, entre otros productos.

Por su parte, Cuerpomente señala la importancia de no consumir canela en grandes cantidades, pero a su vez destaca su olor. Según como lo explica el portal, la canela es útil para el sistema digestivo, combatiendo la insuficiencia gástrica, las náuseas y los gases.

La canela ayuda a reducir el azúcar en la sangre y los clavos tiene propiedades analgésicas. Foto: Getyy images. - Foto: Foto Gettyimages

Y según la publicación de Harvard, la canela tiene la capacidad de desinflamar, y por ende, mejorar cualquiera de las funciones cognitivas, entre ellas, la memoria.

Clavos de olor

Tua Saúde puntualiza que los clavos de olor tienen efectos antiinflamatorios y espasmódicos que combaten infecciones producidas por el E.coli, por ejemplo. Su acción antiséptica es usada para contrarrestar la halitosis o el mal aliento, gracias a su aroma.

Además, reduce síntomas de dolores estomacales, incluso regula la presión arterial elevada porque relaja los vasos sanguíneos optimizando el flujo de la sangre.

Al igual que otros condimentos, tiene un efecto antioxidante y antimicrobiano, precisa Harvard, resaltando su favorabilidad para que no se formen coágulos de sangre.