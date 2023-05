¿Se salta el desayuno? Este es el síndrome que podría desarrollar

El desayuno se dice que es la comida más importante del día, especialmente porque es lo primero que el cuerpo recibe luego de un extenso tiempo sin haber comido (porque normalmente se ha dormido).

Sin embargo, muchas personas en el mundo se saltan el desayuno y esperan a que sea medio día para comer algo y almuerzan, pero esto no es tan bueno para el organismo, porque el desayuno es la comida que le da energía al cuerpo para todas las actividades que se vayan a realizar, bien sea esfuerzo físico, o mental, pues el cerebro también requiere de sodio, por ejemplo, para poder funcionar.

La avena es un cereal con múltiples beneficios para la salud. - Foto: Getty Images

Así las cosas, hay que decir que, si con frecuencia esta comida se ingiere a deshoras, es decir, sin un horario establecido, es probable que se desarrolle el síndrome metabólico, que consiste en varios factores de riesgo que podrían desencadenar en algunas enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 o accidente cerebrovascular, según Mayo Clinic.

Este síndrome se denomina así, porque se unen varios riesgos en simultáneo. El portal mencionado agrega que “estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos”.

Asimismo, aclaran que si se tiene uno solo, no hace parte del síndrome, pero es una alerta para cuidarse, especialmente en la alimentación, debido a que esto podría desencadenar en alguna de las enfermedades mencionadas.

la grande y otras afecciones pueden ser síndrome metabólico - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Estados Unidos son varias las afecciones:

Cintura grande

Presión arterial alta

Niveles altos de azúcar en sangre

Niveles altos de triglicéridos en sangre

Colesterol HDL bajo, a veces denominado colesterol bueno

Según Medline Plus, si una persona tiene al menos 3 de esos síntomas al tiempo, se habla del síndrome metabólico. De lo contrario, no.

De acuerdo con Medical News Today, para darle tratamiento a estas afecciones hay algunas que se pueden manejar antes que se haya ocasionado un daño peor: “Los niveles altos de glucosa en sangre, la presión arterial alta y las anormalidades de lípidos y colesterol a menudo pueden abordarse de forma temprana con medidas referentes al estilo de vida”. Asimismo, para controlar el colesterol LDL (que es el considerado malo, lo ideal es:

Seguir una “dieta saludable para el corazón” que sea baja en azúcar, grasa y sodio

Hacer ejercicio regular

Evitar fumar y reducir el consumo de alcohol

Las estadísticas son alarmantes, pues en el Manual MSD registra que tan solo en los Estados Unidos, más del 40 % de las personas mayores de 50 años “pueden sufrir síndrome metabólico. Los niños y los adolescentes pueden desarrollar un síndrome metabólico, aunque en estos grupos etarios no se ha establecido una definición”, pero no quiere decir que no exista, por lo que es importante también cuidar la alimentación y los hábitos de los menores.

La avena acompañada de frutas y frutos secos puede ser una buena opción de desayuno para bajar de peso. - Foto: Getty Images

Dicho esto, según una investigación de la Universidad de Oviedo en España, publicado en la Multidisiplinary Digital Publishing Institute (Mdpi), reveló que “tener un desayuno correcto y bien balanceado reduce la posibilidad de tener el síndrome metabólico debido a una ingesta adecuada de calorías”.

Finalmente, es importante comer bien y de manera equilibrada. El portal web especializado en nutrición y cuidado personal, Fitguru, menciona que esta comida debe tener tres elementos fundamentales: un alimento que aporte buenas cantidades de proteína, otro que incluya carbohidratos complejos y uno más que cuente con grasas saludables.

Por ejemplo, puede armarse un desayuno con huevos revueltos y espinacas junto a una rebanada de pan integral.

En caso de que se quiera consumir una bebida, Fitguru recomienda hacer un batido “de proteína” que incluya banano y espinacas o un tazón de avena que tenga frutas frescas y nueces.