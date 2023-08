Siete recomendaciones claves para frenar un ataque cardíaco

En tercera casilla están las famosas arritmias, las cuales ocurren cuando la frecuencia cardiaca se ve afectada al no estabilizarse con normalidad. Internamente, se presenta que el sistema eléctrico del corazón no funciona con normalidad, por lo que puede palpitar muy rápido o lento en cuestión de poco tiempo.

Bajo ese contexto, el estudio Un estilo de vida saludable podría prevenir enfermedades cardíacas en casi tres de cada cuatro mujeres, realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el Brigham and Women’s Hospital y la Universidad de Indiana y publicado por Journal of the American College of Cardiology revela siete consejos claves a la hora de evitar cualquier complicación de esta índole: