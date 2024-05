Sonría de nuevo: estas son las tendencias en estética dental que más buscan los colombianos

La odontología en Colombia se está transformando

La estética facial está tomando gran fuerza en el país y al lado de la odontología tradicional, ofrece una variedad de servicios que ayudan a las personas no solo a mantener en buen estado sus dientes, sino a evitar que un descuido en la salud bucal pueda acarrear alteraciones en la armonía del rostro.

Aunque no ha sido fácil integrar el cuidado bucal con la estética cada vez son más los pacientes que buscan estos dos servicios, entendiendo que el cuidado integral de la boca no es solo cuestión de higiene, tal como lo afirma el doctor Jimmer Hernández, cofundador y director de Elite Cosmetic Dental en entrevista a RCN radio.

Los procedimientos más populares en Colombia

Pero además, son muchos los pacientes que también recurren a su odontólogo de confianza para rehabilitar algunas piezas perdidas o que se han desgastado con el paso de los años. Lo que confirma que cada vez son menos las personas a las que no les importa ir por la vida con una dentadura descuidada.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada sonrisa es única, de manera que tratar se tener la sonrisa de una celebridad no siempre es posible, pues cada paciente tiene sus propias prioridades y tratamientos, de acuerdo con su estructura facial.

Sin embargo, Hernández subraya que el objetivo no es cambiar los rasgos faciales, sino resaltarlos. Así que ya no hay excusas para no lucir una sonrisa que resalte sus facciones.