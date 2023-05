La vitamina C es un potente antioxidante que bloquea la acción de los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro de la piel.

Suero casero de vitamina C para eliminar las arrugas en tiempo récord

Existe una gran cantidad de productos para el cuidado de la cara, actualmente el sérum o suero facial es popular entre las personas. Este producto líquido con ingredientes concentrados es muy eficaz para la piel. De hecho, este puede penetrar profundamente en la capa de la piel, aumentando sus beneficios y efectividad.

Hay muchos sueros que pueden tratar diferentes problemas de la piel. Sin embargo, estos pueden resultar muy costosos. Por este motivo, se comparte una receta casera para personas con manchas o tono de piel desigual.

La vitamina C es ideal para las arrugas. - Foto: Getty Images

Receta de suero casero con vitamina C

Ingredientes:

Agua Destilada

Vitamina C en polvo

Glicerina vegetal

Gotero de cristal

Procedimiento:

En un envase para mezclar, agregar una cucharada de agua destilada y 1/2 cucharada del polvo de Vitamina C

Mezclar y guardar en un lugar oscuro por lo menos una hora para que el polvo se diluya.

Después agregar una cucharada de glicerina vegetal y mezclar todos los ingredientes.

Envasarlo en el gotero de cristal y guárdalo en un lugar donde no entre la claridad para usar en el futuro.

La primera vez que lo use, añadir un poco en la mano para ver si tiene alguna reacción adversa. Debe recordar, como todo producto, todas las pieles reaccionan distinto.

Aplicación:

El portal cocinavital.mx aseguró que “las personas deben usar este producto únicamente en las noches. Después de lavar la cara y antes del humectante, agregar unas gotas del suero en el rostro y con los dedos dar suaves masajes. Así notará el cambio en el rostro después de unas semanas”.

Beneficios de la vitamina C para el rostro

Es un potente antioxidante que bloquea la acción de los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro de la piel. El blog farmagranada.com destacó que “la exposición al sol acelera la aparición de arrugas y líneas de expresión en el rostro. La vitamina C protege frente a ese fotoenvejecimiento y retrasa los signos visibles (arrugas, manchas, aspecto apagado y cansado)”.

La vitamina C puede contribuir a la reparación de los tejidos y es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas. Con la edad, la producción de colágeno de la piel va disminuyendo dando lugar a la aparición de las primeras marcas de expresión y arrugas. La vitamina C, al ayudar a la producción de colágeno mejora la elasticidad y textura del rostro, reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión y disminuye los signos del envejecimiento.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. - Foto: Getty Images / haryigit

¿Cuándo debe aplicar un producto con vitamina C?

Los productos ricos en vitamina C se pueden aplicar tanto por la mañana como por la noche. Es recomendable que para una correcta aplicación la persona, primero limpie y tonifique la piel, después debe aplicar el sérum, a continuación la crema y por último el protector solar.

En su aplicación por la mañana debe tener en cuenta que, al ser un antioxidante, si se expone a la radiación solar la vitamina se bloquea y se desactivan sus propiedades en la piel, por lo que es recomendable usar después un protector solar. Además, es importante recordar que el uso de protector solar es fundamental para prevenir el fotoenvejecimiento causante de la aparición prematura de líneas de expresión y arrugas.

Los masajes en la piel ayudan a conservar la elasticidad y firmeza del rostro. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

¿Por qué usar productos cosméticos con vitamina C?

El portal mundodeportivo.com señaló que “el cuerpo no produce vitamina C ni tampoco es capaz de almacenarla, es hidrosoluble, es decir, la cantidad que la piel no pueda absorber la elimina. La piel solo puede obtenerla a través de los alimentos o de aplicaciones tópicas”.

Las personas pueden darle a la piel la cantidad que necesita de vitamina C mediante la aplicación diaria de sérums o cremas. Los sérums, gracias a su formulación, penetrarán mejor en las capas más profundas de la piel.

Para poder apreciar cambios visibles en el rostro, su concentración debe ser de al menos el 8 % y no superior al 15 %, puesto que no mejoraría la eficacia y puede causar irritación. Es apta para todo tipo de pieles, incluidas las pieles más sensibles o secas. En pieles más sensibles es recomendable iniciar con una aplicación solo una vez al día y aumentar de forma gradual a mañana y noche.