Té de manzanilla y canela para bajar el azúcar en la sangre, así se prepara

El azúcar en la sangre proviene de los alimentos que se consumen, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Ahora bien, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) esto es lo que ocurre cuando el azúcar entra al cuerpo:

El páncreas libera insulina cuando el nivel de azúcar en la sangre aumenta después de comer.

Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser un riesgo para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La insulina funciona como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Cuando los niveles de azúcar e insulina en la sangre son altos, el hígado absorbe azúcar y la almacena como glucógeno. El hígado puede convertirlo otra vez en azúcar cuando sea necesario para tener energía.

No obstante, cuando el páncreas no funciona bien, este no produce insulina y se pueden subir los niveles de azúcar ocasionando diabetes.

Por ello, si se tiene diabetes, es importante mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro del rango objetivo y los objetivos típicos son:

Antes de una comida: 80 a 130 mg/dL

Dos horas después del comienzo de una comida: Menos de 180 mg/dL

La diabetes es catalogada como una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud. - Foto: Getty Images

De hecho, el portal Mejor con Salud reveló que una forma de mantener la glucosa en los rangos es consumiendo té de manzanilla y canela, ya que “ambos ingredientes contienen compuestos activos que influyen de forma directa en la disminución de los niveles de azúcar en la sangre”.

Además, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde señaló que la “manzanilla podría regular el azúcar en la sangre debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, los cuales protegen las células del páncreas, por lo que su ingesta regular puede prevenir picos de hiperglucemia, siendo una excelente opción para ayudar a controlar la diabetes e incluso a prevenirla”.

Asimismo, indicó que “la canela tiene la capacidad de intervenir en algunos componentes del organismo, que hacen que el azúcar que está en la sangre entre más fácilmente a las células, disminuyendo así la glucemia”.

Las infusiones son bebidas a base de agua e ingredientes naturales. - Foto: Foto: Getty images.

Dicho lo anterior, para preparar la bebida hay que hervir dos tazas de agua y agregar una cucharadita de canela en polvo y una cucharada de flores de manzanilla. Después, se deja reposar por diez minutos para, finalmente, colar y beber.

Por su parte, otras formas de controlar los niveles de azúcar en la sangre son:

1. Evitar los alimentos que suben la insulina en la sangre como chocolates, caramelos, mermeladas, miel, helados, gaseosas, alcohol, galletas dulces, comida rápida, harina de trigo refinada, cereales azucarados, entre otros.

2. Practicar ejercicio con regularidad. La OMS sugiere realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana.

3. No fumar. Fumar aumenta el riesgo de tener diabetes tipo 2 y varias complicaciones de la diabetes, que incluyen:

Reducción del flujo sanguíneo en las piernas y los pies, lo que puede provocar infecciones, úlceras que no cicatrizan y una posible amputación.

Control más deficiente de la glucosa en la sangre.

Enfermedades cardíacas.

Accidente cerebrovascular.

Enfermedades oculares, que pueden provocar ceguera.

Daño en los nervios.

Enfermedad renal.

Muerte prematura.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.