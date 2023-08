Un ‘chato’ bien preparado: la historia del chef colombiano Álvaro Clavijo y su restaurante, uno de los 50 mejores del mundo

Pero no comenzó con el delantal de chef puesto. En realidad, su misión era lavar los platos. Y resultó “tan malo” en el oficio, que los cocineros se desesperaban y no hallaron otro camino más que integrarlo a las labores de la cocina para “ver si de pronto era mejor”.

Estudió cocina en la Escuela de Hostelería Hofmann de Barcelona (España) y el Cordon Bleu de París. Luego, estuvo en el restaurante L’Atelier, de Joël Robuchon, y después de cuatro años partió a Nueva York para trabajar en Per Se, del chef Thomas Keller.

Y este Chato tiene fama. Fue incluido en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2023, que reconoce a los mejores restaurantes del planeta. Álvaro Clavijo habla del tema con emoción contenida. Ascendió 50 posiciones frente al año pasado, cuando ocupó el puesto 83 en este ranking internacional. Ahora, lo ubicaron en el 33. Pero, este bogotano de 38 años siente que, más que un reconocimiento a su novedosa propuesta culinaria, es un aplauso sonoro a los sabores de Colombia. “Nunca un restaurante nuestro había llegado tan alto en estos listados”, se le escucha decir.

Ha sido casi una obsesión. Desde sus inicios, Álvaro Clavijo se ha vinculado con pequeños productores, los cuales le proveen sus mejores ingredientes. La relación llega a ser tan cercana, que con algunos ha desarrollado una serie de productos especiales o ha conseguido que siembren otros que no estaban cultivando.

Y, aunque parezca, no ha sido fácil seducir comensales con sabores autóctonos en todos estos años. “Los colombianos se arriesgan poco a la hora de comer y a veces les ha costado entender nuestra propuesta; por eso mi interés de trabajar con productos que incluso para mí eran desconocidos. Y pienso en los niños de ahora, que en su mayoría se alimentan de pastas, de pizzas, de perros calientes y muy poca comida tradicional. Y le temen a una remolacha. ¿A qué les va a saber la infancia cuando crezcan? Se debe fomentar más lo nuestro, para que las tradiciones no desaparezcan”, comenta el chef.

Y en algo está seguro: “Creo que a los colombianos les falta conocer más sus tradiciones. Nos hemos quedado en las recetas de siempre. Acá vienen los extranjeros y se sorprenden de la gran y casi infinita variedad de frutas que tenemos, por ejemplo. Pero para muchos, esos productos no son más que frutos para hacer licuados, cuando en la cocina puedes darles usos extraordinarios”, comenta el chef.

La presión de la fama

Tras la inclusión en The World’s 50 Best Restaurants, a El Chato han llegado paladares nacionales y extranjeros preguntándose “qué es eso tan bueno que sirven allí”. A qué se debe tanta fama. “Y eso nos representa un reto todos los días, una presión muy fuerte, porque llegan con expectativas grandes y, como en todo arte, puede que lo que le guste al uno, al otro no. Pero acá en El Chato nadie se cree mejor que otros. Para todos los que trabajamos aquí la cocina es pasión y una forma de diversión, y es en medio de eso que han llegado los reconocimientos”, reflexiona Álvaro.