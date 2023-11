Vapeadores sí dejan muertes en Colombia: SEMANA conoció un caso y revela los peligros de estos dispositivos, en la voz de especialistas

“Después del accidente, y enfrentada a la tarea de criar sola un par de hijos, fui sobreprotectora con Martín. Es que es duro ver a mi hijo postrado, con varias costillas rotas, una fractura en la pierna y otra lesión en uno de los pulmones después del accidente. Por eso, creo que me ocultó lo del ‘vape’ ese, una vaina que venden sin control en la calle; que, según me dicen, ni huele a cigarrillo, nada. Uno como padre no sabe en realidad que es como un enemigo silencioso”, dice Susana entre lágrimas.

Y agrega sin ambages que su consumo “está rodeado de mitos y mentiras: que no contienen nicotina, que no generan dependencia, que sirven para dejar de fumar. Todo eso es falso”.

En este punto entra la más grande preocupación de los especialistas: “Como no están regulados, no se conocen sus componentes. Solo que existen variedades que los hacen atractivos para jóvenes, que los compran sin restricción. Por eso, ni siquiera los padres de familia se dan cuenta de que los hijos los consumen: no huelen mal, no dejan rastro”, asegura este neumólogo.